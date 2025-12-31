Рейтинг@Mail.ru
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ
Футбол
 
17:58 31.12.2025 (обновлено: 19:35 31.12.2025)
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ
Чемпион мира футболу бразилец Роберто Карлос был прооперирован на сердце, сообщает радио Cope. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
сан-паулу (город)
сан-паулу (город), спорт, роберто карлос, вокруг спорта, бразилия
Футбол, Сан-Паулу (город), Спорт, Роберто Карлос, Вокруг спорта, Бразилия
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ

Радио Cope: чемпион мира по футболу Роберто Карлос перенес операцию на сердце

© РИА НовостиРоберто Карлос
Роберто Карлос - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости
Роберто Карлос. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Чемпион мира футболу бразилец Роберто Карлос был прооперирован на сердце, сообщает радио Cope.
Операция прошла в бразильском Сан-Паулу. 52-летний футболист находится в стабильном состоянии, но останется под наблюдением в течение ближайшего времени. Отмечается, что Карлос перед этим обратился в медицинский центр для обследования по поводу тромба, обнаруженного в ноге в рамках планового осмотра.
Иско - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Иско перенес операцию
30 декабря 2025, 01:59
По итогам МРТ и других исследований было обнаружено, что у него имеются аномалии в сердце, в связи с которыми было принято решение провести операцию. Операция, проведение которой планировалось в течение 40 минут, длилась почти три часа из-за осложнений, возникших во время процедуры. Ему имплантировали катетер для устранения проблем с сердцем. Отмечается, что операция прошла успешно, несмотря на осложнения.
Карлос является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он выиграл четыре раза чемпионат Испании, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
Также он выступал за бразильские "Унион", "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Палмейрас", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", индийский "Дели" и махачкалинский "Анжи", за который сыграл 28 матчей и забил пять голов. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).
Маурицио Сарри - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Главный тренер "Лацио" перенес операцию
29 декабря 2025, 18:28
 
Футбол
 
