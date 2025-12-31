https://ria.ru/20251231/karlos-2065868606.html
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ
Чемпион мира футболу бразилец Роберто Карлос был прооперирован на сердце, сообщает радио Cope. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T17:58:00+03:00
2025-12-31T17:58:00+03:00
2025-12-31T19:35:00+03:00
сан-паулу (город)
Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ
Радио Cope: чемпион мира по футболу Роберто Карлос перенес операцию на сердце
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Чемпион мира футболу бразилец Роберто Карлос был прооперирован на сердце, сообщает радио Cope.
Операция прошла в бразильском Сан-Паулу
. 52-летний футболист находится в стабильном состоянии, но останется под наблюдением в течение ближайшего времени. Отмечается, что Карлос перед этим обратился в медицинский центр для обследования по поводу тромба, обнаруженного в ноге в рамках планового осмотра.
По итогам МРТ и других исследований было обнаружено, что у него имеются аномалии в сердце, в связи с которыми было принято решение провести операцию. Операция, проведение которой планировалось в течение 40 минут, длилась почти три часа из-за осложнений, возникших во время процедуры. Ему имплантировали катетер для устранения проблем с сердцем. Отмечается, что операция прошла успешно, несмотря на осложнения.
Карлос является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он выиграл четыре раза чемпионат Испании
, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
Также он выступал за бразильские "Унион", "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Палмейрас", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", индийский "Дели" и махачкалинский "Анжи", за который сыграл 28 матчей и забил пять голов. В составе сборной Бразилии
он стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).