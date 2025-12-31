Роберто Карлос перенес операцию на сердце, пишут СМИ

По итогам МРТ и других исследований было обнаружено, что у него имеются аномалии в сердце, в связи с которыми было принято решение провести операцию. Операция, проведение которой планировалось в течение 40 минут, длилась почти три часа из-за осложнений, возникших во время процедуры. Ему имплантировали катетер для устранения проблем с сердцем. Отмечается, что операция прошла успешно, несмотря на осложнения.