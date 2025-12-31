Рейтинг@Mail.ru
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
10:00 31.12.2025
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что выигранный три десятка лет назад мотоцикл... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T10:00:00+03:00
2025-12-31T10:00:00+03:00
2025
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson

Карелин рассказал, что его трофейный Harley-Davidson до сих пор на ходу

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что выигранный три десятка лет назад мотоцикл Harley-Davidson до сих пор находится в полном порядке.
Спортсмен в 1995 году победил на турнире в весовой категории до 130 килограммов, проходившем в родном Новосибирске. Призом для него стал элитный мотоцикл.
"А что ему будет? – сказал Карелин, отвечая на вопрос о судьбе мотоцикла. - Я на нем до сих пор езжу, и пробег смехотворно мал. По городу, в хорошую сухую погоду, я же не байкер. И не заколдованный мотопутешественник".

"Мне нравятся "Тойоты" и "Мерседесы", - добавил собеседник агентства, рассказывая о своих автомобильных предпочтениях. - Но сейчас все изменилось. Видимо, это связано с наступлением опыта, я уже не гонюсь за новой моделью и не исследую их характеристики. Люблю комфорт и габариты, в моем случае это как минимум Land Cruiser.
