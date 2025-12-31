https://ria.ru/20251231/karelin-2065334319.html
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что выигранный три десятка лет назад мотоцикл... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T10:00:00+03:00
2025-12-31T10:00:00+03:00
2025-12-31T10:00:00+03:00
спорт
александр карелин
борьба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065331129_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_e805f4262ddd64e1a8b83eed6404498d.jpg
https://ria.ru/20251229/karelin--2065294207.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065331129_179:0:1252:805_1920x0_80_0_0_3e4c0b95e8014697eed1bb454620ad34.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр карелин, борьба
Спорт, Александр Карелин, Борьба
Карелин рассказал о судьбе трофейного Harley-Davidson
Карелин рассказал, что его трофейный Harley-Davidson до сих пор на ходу
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что выигранный три десятка лет назад мотоцикл Harley-Davidson до сих пор находится в полном порядке.
Спортсмен в 1995 году победил на турнире в весовой категории до 130 килограммов, проходившем в родном Новосибирске. Призом для него стал элитный мотоцикл.
«
"А что ему будет? – сказал Карелин, отвечая на вопрос о судьбе мотоцикла. - Я на нем до сих пор езжу, и пробег смехотворно мал. По городу, в хорошую сухую погоду, я же не байкер. И не заколдованный мотопутешественник".
"Мне нравятся "Тойоты" и "Мерседесы", - добавил собеседник агентства, рассказывая о своих автомобильных предпочтениях. - Но сейчас все изменилось. Видимо, это связано с наступлением опыта, я уже не гонюсь за новой моделью и не исследую их характеристики. Люблю комфорт и габариты, в моем случае это как минимум Land Cruiser.