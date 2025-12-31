Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
Футбол
 
16:53 31.12.2025 (обновлено: 19:36 31.12.2025)
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы, сообщается на сайте мадридского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
футбол
спорт
россия
килиан мбаппе
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
россия
РИА Новости Спорт
спорт, россия, килиан мбаппе, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели

Футболист "Реала" Мбаппе выбыл из-за растяжения связок колена на три недели

© Соцсети футболистаКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Соцсети футболиста
Килиан Мбаппе. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы, сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.
У 27-летнего форварда выявлено растяжение связок левого колена. По информации агентства Франс Пресс, француз выбыл на три недели.
Мбаппе в текущем сезоне забил 30 голов в 27 матчах, с 18 голами он возглавляет таблицу лучших бомбардиров Ла Лиги. Нападающий является победителем чемпионата мира в России и обладателем "Золотой бутсы" сезона-2024/25.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром
21 декабря 2025, 08:21
 
ФутболСпортРоссияКилиан МбаппеРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
