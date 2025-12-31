https://ria.ru/20251231/futbol-2065862353.html
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы, сообщается на сайте мадридского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T16:53:00+03:00
2025-12-31T16:53:00+03:00
2025-12-31T19:36:00+03:00
футбол
спорт
россия
килиан мбаппе
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974392393_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4acded5aed168270704b0e4c0a1d1488.jpg
https://ria.ru/20251221/futbol-2063603323.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974392393_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d498f5e926169e45fcd94b5a54dc5ed0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, килиан мбаппе, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
Футболист "Реала" Мбаппе выбыл из-за растяжения связок колена на три недели