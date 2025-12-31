Рейтинг@Mail.ru
Игрок молодежной сборной России перешел из "Урала" в ЦСКА
31.12.2025
Игрок молодежной сборной России перешел из "Урала" в ЦСКА
Игрок молодежной сборной России перешел из "Урала" в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Игрок молодежной сборной России перешел из "Урала" в ЦСКА
Футболист молодежной сборной России Максим Воронов перешел из екатеринбургского "Урала" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале столичного клуба. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
футбол
спорт
россия
урал
пфк цска
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
россия
спорт, россия, урал, пфк цска, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Урал, ПФК ЦСКА, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Игрок молодежной сборной России перешел из "Урала" в ЦСКА

Нападающий "Урала" Максим Воронов перешел в ЦСКА

Футболист Максим Воронов
Футболист Максим Воронов - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : ФК "Урал"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Футболист молодежной сборной России Максим Воронов перешел из екатеринбургского "Урала" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале столичного клуба.
Соглашение с 18-летним нападающим рассчитано до 2030 года. За "красно-синих" Воронов будет выступать под 97-м номером.
Воронов является воспитанником "Урала", на его счету 59 матчей в МФЛ и ЮФЛ, в которых он забил 71 гол и отдал 12 голевых передач. Он дебютировал в основном составе "Урала" летом 2024 года и всего провел за клуб 40 матчей, забив девять голов.
Капитан "молодежки" "Спартака" перешел в ЦСКА
20 февраля 2025
 
Футбол Спорт Россия Урал ПФК ЦСКА Трансферы в РПЛ РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
