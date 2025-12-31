https://ria.ru/20251231/futbol-2065823537.html
Игрок молодежной сборной России перешел из "Урала" в ЦСКА
Футболист молодежной сборной России Максим Воронов перешел из екатеринбургского "Урала" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале столичного клуба. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T11:27:00+03:00
