Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Ингленд Пэтриотс" Стефон Диггс обвинен в совершении преступления, связанного с удушением, а также в нанесении побоев, сообщает TMZ.
Инцидент произошел 2 декабря в городе Дедхэм (штат Массачусетс, США). Бывший личный повар спортсмена сообщила, что Диггс ударил ее и пытался задушить из-за спора о заработной плате. Сотрудница впервые обратилась в полицию 16 декабря и заявила, что Диггс вошел в ее открытую спальню, чтобы обсудить их переписку о деньгах, которые ей должны были выплатить. Как сообщила девушка, во время спора Диггс разозлился и ударил ее по лицу. Она попыталась оттолкнуть его, но затем он "попытался задушить ее, обхватив шею сгибом локтя".
Правоохранительные органы предъявили Диггсу обвинения по статье о тяжком преступлении - удушении, а также о проступке - нападении и нанесении побоев. Защита спортсмена выступила с резким опровержением, его адвокаты опубликовали заявление, в котором назвали обвинения "необоснованными и неподтвержденными". Первое слушание по делу назначено на 23 января 2025 года.
Диггсу 32 года. Он был выбран командой "Миннесота Вайкингс" в пятом раунде драфта НФЛ 2015 года. На протяжении карьеры он также выступал в составе "Баффало Биллс" и "Хьюстон Тексанс".
