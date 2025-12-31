Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара

Правоохранительные органы предъявили Диггсу обвинения по статье о тяжком преступлении - удушении, а также о проступке - нападении и нанесении побоев. Защита спортсмена выступила с резким опровержением, его адвокаты опубликовали заявление, в котором назвали обвинения "необоснованными и неподтвержденными". Первое слушание по делу назначено на 23 января 2025 года.