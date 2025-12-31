Рейтинг@Mail.ru
Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:19 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/diggs-2065811827.html
Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара
Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара
Американский игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Ингленд Пэтриотс" Стефон Диггс обвинен в совершении преступления, связанного с удушением, а... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T08:19:00+03:00
2025-12-31T08:19:00+03:00
футбол
спорт
массачусетс
сша
нью-ингленд пэтриотс
американский футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/02/1050490203_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_8858873b2965de3731a8c4fbb32d519d.jpg
https://ria.ru/20250729/trener--2032165086.html
массачусетс
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/02/1050490203_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_a7ab42eaaca069ac9cc6f1df906ace34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, массачусетс, сша, нью-ингленд пэтриотс, американский футбол
Футбол, Спорт, Массачусетс, США, Нью-Ингленд Пэтриотс, Американский футбол
Игрока NFL Диггса обвинили в нападении на личного повара

Игрока NFL Диггс обвинили в удушении и нанесении побоев своему личному повару

© Flickr / John LiuМашина полиции в США
Машина полиции в США - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Flickr / John Liu
Машина полиции в США. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Ингленд Пэтриотс" Стефон Диггс обвинен в совершении преступления, связанного с удушением, а также в нанесении побоев, сообщает TMZ.
Инцидент произошел 2 декабря в городе Дедхэм (штат Массачусетс, США). Бывший личный повар спортсмена сообщила, что Диггс ударил ее и пытался задушить из-за спора о заработной плате. Сотрудница впервые обратилась в полицию 16 декабря и заявила, что Диггс вошел в ее открытую спальню, чтобы обсудить их переписку о деньгах, которые ей должны были выплатить. Как сообщила девушка, во время спора Диггс разозлился и ударил ее по лицу. Она попыталась оттолкнуть его, но затем он "попытался задушить ее, обхватив шею сгибом локтя".
Правоохранительные органы предъявили Диггсу обвинения по статье о тяжком преступлении - удушении, а также о проступке - нападении и нанесении побоев. Защита спортсмена выступила с резким опровержением, его адвокаты опубликовали заявление, в котором назвали обвинения "необоснованными и неподтвержденными". Первое слушание по делу назначено на 23 января 2025 года.
Диггсу 32 года. Он был выбран командой "Миннесота Вайкингс" в пятом раунде драфта НФЛ 2015 года. На протяжении карьеры он также выступал в составе "Баффало Биллс" и "Хьюстон Тексанс".
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Тренер напал на судью на ЧЕ по боксу среди кадетов
29 июля 2025, 16:50
 
ФутболСпортМассачусетсСШАНью-Ингленд ПэтриотсАмериканский футбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Рейнджерс
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Нэшвилл
    2
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Атланта
    Миннесота
    126
    102
  • Баскетбол
    Завершен
    Индиана
    Орландо
    110
    112
  • Баскетбол
    Завершен
    Кливленд
    Финикс
    129
    113
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Сан-Хосе
    Миннесота
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Анахайм
    Тампа-Бэй
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Виннипег
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Нью-Джерси
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Баффало
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Колорадо
    Сент-Луис
    5
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Эдмонтон
    Бостон
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Калгари
    Филадельфия
    4
    1
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала