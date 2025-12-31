Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев назвал главную цель России в спорте на 2026 год
31.12.2025
Дегтярев назвал главную цель России в спорте на 2026 год
Дегтярев назвал главную цель России в спорте на 2026 год - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Дегтярев назвал главную цель России в спорте на 2026 год
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал главной целью выйти на путь к летним Олимпийским играм 2028 года в... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
спорт, россия, лос-анджелес, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), олимпийские игры
Спорт, Россия, Лос-Анджелес, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Олимпийские игры
Дегтярев назвал главную цель России в спорте на 2026 год

Дегтярев назвал выход на путь к летним ОИ-2028 главной целью на 2026 год

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал главной целью выйти на путь к летним Олимпийским играм 2028 года в американском Лос-Анджелесе.
Соревнования пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Дегтярев назвал главное событие 2025 года в спорте
30 декабря 2025, 13:28
"Уходящий 2025 год стал важным этапом для российского спорта. Мы начали реформы в системе управления отраслью и федерациями, усилили поддержку детско-юношеского спорта, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина взяли курс на возвращение наших атлетов в мировой спорт. Диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями дает результаты: расширяется допуск российских спортсменов, на многих соревнованиях звучит наш гимн, поднимается национальный флаг России. В этом году мы заметно расширили участие наших атлетов в чемпионатах мира и Европы, в полтора раза выросло количество завоеванных медалей в олимпийских видах спорта", - сказал Дегтярев.
"Наша главная цель на ближайший год - восстановить полноценный статус ОКР, поехать в качестве единой сборной команды России на юношеские Олимпийские игры в Дакар и выйти на финишную прямую к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Я благодарю спортсменов, тренеров, врачей, наставников, всех, кто трудится ради развития спорта в России. Впереди много работы, и для достижения результата у нас всё есть: команда, знания, опыт, уверенность в своих силах, история России и Советского Союза. В новом году желаю всем нам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет. С Новым годом и Рождеством вас", - добавил министр.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре, олимпийский саммит их поддержал.
Соревнования по прыжкам в высоту Битва полов - 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Дегтярев оценил в 99% шансы России на участие в ОИ-2028 с флагом и гимном
14 апреля 2025, 12:01
 
0
Сначала новыеСначала старые
