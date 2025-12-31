Дегтярев назвал главную цель России в спорте на 2026 год

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал главной целью выйти на путь к летним Олимпийским играм 2028 года в американском Лос-Анджелесе.
Соревнования пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
Дегтярев назвал главное событие 2025 года в спорте
30 декабря 2025, 13:28
"Уходящий 2025 год стал важным этапом для российского спорта. Мы начали реформы в системе управления отраслью и федерациями, усилили поддержку детско-юношеского спорта, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина взяли курс на возвращение наших атлетов в мировой спорт. Диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями дает результаты: расширяется допуск российских спортсменов, на многих соревнованиях звучит наш гимн, поднимается национальный флаг России. В этом году мы заметно расширили участие наших атлетов в чемпионатах мира и Европы, в полтора раза выросло количество завоеванных медалей в олимпийских видах спорта", - сказал Дегтярев.
"Наша главная цель на ближайший год - восстановить полноценный статус ОКР, поехать в качестве единой сборной команды России на юношеские Олимпийские игры в Дакар и выйти на финишную прямую к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Я благодарю спортсменов, тренеров, врачей, наставников, всех, кто трудится ради развития спорта в России. Впереди много работы, и для достижения результата у нас всё есть: команда, знания, опыт, уверенность в своих силах, история России и Советского Союза. В новом году желаю всем нам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет. С Новым годом и Рождеством вас", - добавил министр.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре, олимпийский саммит их поддержал.
Дегтярев оценил в 99% шансы России на участие в ОИ-2028 с флагом и гимном
14 апреля 2025, 12:01