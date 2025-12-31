Олимпийский чемпион Батыргазиев объявил о паузе в карьере

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев объявил о паузе в спортивной карьере.
Батыргазиев 2 июля проиграл Джеймсу Диккенсу из Великобритании и утратил временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титул IBA.PRO во втором полулегком весе.
"Хочу честно рассказать о своих планах. Многие спрашивают про дальнейшую карьеру. Сейчас я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остается огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелегкий. Последний бой 2 июля стал для меня поворотным. Первое поражение заставило взглянуть на многие вещи по-другому. Это не значит, что я прощаюсь с рингом. Я остаюсь действующим боксёром. Но сейчас вся моя работа вне его", - приводит слова Батыргазиева официальный сайт Федерации бокса России.
"Благодарю каждого за невероятную поддержку на этом пути: и в моменты триумфа, и в моменты испытания. Она дает силы. Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремленной. Я не прощаюсь, я просто говорю "до свидания", - добавил Батыргазиев.
В июле 2024 года Батыргазиев завоевал временный титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA, победив в подмосковном Серпухове ирландца Джоно Кэрролла. После этого россиянину удалось провести одну защиту титула.
Батыргазиеву 27 лет. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 12 победах. Россиянин является олимпийским чемпионом Игр в Токио в весе до 57 кг. На счету 34-летнего Диккенса теперь 36 побед и пять поражений.
