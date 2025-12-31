Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы
Баскетбол
 
09:13 31.12.2025
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы
Австралийский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз" Джош Гидди получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги и... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Австралийский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз" Джош Гидди получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги и пропустит как минимум несколько недель, сообщает инсайдер Шамс Чарания в соцсети Х.
В своем последнем матче против "Миннесоты Тимбервулвз" (101:136), который прошел в ночь на вторник, Гидди набрал 11 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи за 17 минут на паркете.
Гидди 23 года. Он был выбран на драфте НБА 2021 года в первом раунде под шестым номером командой "Оклахома-Сити Тандер". В текущем сезоне он сыграл 30 матчей в лиге, где в среднем набирал 19,2 очка, делал 9 передач и 8,9 подбора за игру.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Йокич пропустит из-за травмы не менее месяца
30 декабря 2025, 20:22
 
Баскетбол
 
