https://ria.ru/20251231/basketbol-2065815331.html
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы
Австралийский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз" Джош Гидди получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги и... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T09:13:00+03:00
2025-12-31T09:13:00+03:00
2025-12-31T09:13:00+03:00
баскетбол
спорт
оклахома-сити тандер
нба
чикаго буллз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
https://ria.ru/20251230/yokich-2065771478.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, оклахома-сити тандер, нба, чикаго буллз
Баскетбол, Спорт, Оклахома-Сити Тандер, НБА, Чикаго Буллз
Игрок "Чикаго" Гидди пропустит несколько недель из-за травмы
Игрок "Чикаго" Джош Гидди получил растяжение ноги и пропустит несколько недель