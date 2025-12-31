https://ria.ru/20251231/andreoff-2065824363.html
"Сибирь" объявила о возвращении канадца Андреоффа
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T11:40:00+03:00
хоккей
сибирь
энди андреофф
континентальная хоккейная лига (кхл)
