11:40 31.12.2025
"Сибирь" объявила о возвращении канадца Андреоффа
"Сибирь" объявила о возвращении канадца Андреоффа
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом.
сибирь, энди андреофф, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Сибирь, Энди Андреофф, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом.
Срок соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. Канадец вернулся в "Сибирь", в составе которой выступал с 2023 по 2025 год.
Никита Лямкин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Хоккеиста "Ак Барса" отправили в больницу после матча КХЛ
30 декабря 2025, 23:00
Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24 в составе новосибирской команды и суммарно провел в составе клуба 137 матчей, набрав 81 очко (51 гол + 30 передач). По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды – 27 шайб в сезоне-2023/24 и 22 шайбы в сезоне-2024/25.
Андреофф был выбран клубом "Лос-Анджелес Кингз" в третьем раунде драфта НХЛ 2011 года под общим 80-м номером. На протяжении своей карьеры он выступал в НХЛ в составе "Кингз", "Филадельфии Флайерз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Всего в его активе 188 матчей в североамериканской лиге и 27 (14+13) очков.
 
ХоккейСибирьЭнди АндреоффКХЛ 2025-2026
 
