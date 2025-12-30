https://ria.ru/20251230/zynin-2065571472.html
Умер экс-футболист "Шинника" Зынин
Бывший полузащитник ярославского "Шинника" Иван Зынин скончался на 33-м году жизни, сообщается в Telegram-канале клуба футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
