Умер экс-футболист "Шинника" Зынин
Футбол
 
09:27 30.12.2025 (обновлено: 12:55 30.12.2025)
Умер экс-футболист "Шинника" Зынин
Умер экс-футболист "Шинника" Зынин - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Умер экс-футболист "Шинника" Зынин
Бывший полузащитник ярославского "Шинника" Иван Зынин скончался на 33-м году жизни, сообщается в Telegram-канале клуба футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
спорт, иван зынин, шинник, первая лига, вокруг спорта
Спорт, Иван Зынин, Шинник, Первая лига, Футбол, Вокруг спорта
Умер экс-футболист "Шинника" Зынин

Умер экс-футболист "Шинника" Иван Зынин в возрасте 33 лет

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник ярославского "Шинника" Иван Зынин скончался на 33-м году жизни, сообщается в Telegram-канале клуба футбольной Первой лиги.
Причины смерти экс-спортсмена не называются.
«
"Футбольный клуб "Шинник" с глубоким прискорбием извещает, что сегодня ночью на 33-м году жизни не стало тренера академии "Шинник", бывшего игрока команды Ивана Николаевича Зынина… Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Ярославский футбол понес большую утрату", - говорится в заявлении клуба.
Зынин является воспитанником ярославской команды. Он провел три матча за "Шинник" в Футбольной национальной лиге (с 2022 года - Первая лига) в сезоне-2014/15.
