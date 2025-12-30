Рейтинг@Mail.ru
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ
Баскетбол
 
16:50 30.12.2025
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" Никола Йокич избежал серьезной травмы, сообщает сербский портал Meridian Sport.
спорт, никола йокич, денвер наггетс, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Майами Хит, НБА
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ

Meridian Sport: трехкратный MVP НБА Никола Йокич избежал серьезной травмы колена

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс" Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" Никола Йокич избежал серьезной травмы, сообщает сербский портал Meridian Sport.
В конце второй четверти гостевого матча против "Майами Хит" (123:147) при игре в обороне одноклубник Спенсер Джонс наступил на ногу Йокичу, в результате чего колено серба прогнулось, и он упал на площадку.
Как отмечает портал со ссылкой на источники в "Денвере", пока нет результатов МРТ, но по первым признакам у игрока выявлено переразгибание колена, на что не потребуется длительное восстановление.
Йокичу 30 лет. Он был выбран "Денвером" на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. В 2023 году серб стал чемпионом лиги и был признан самым ценным игроком (MVP) финала плей-офф. Также он трижды признавался MVP регулярного чемпионата. В текущем сезоне серб в среднем набирает 29,6 очка, совершает 12,2 подбора и отдает 11 результативных передач.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА
БаскетболСпортНикола ЙокичДенвер НаггетсМайами ХитНБА
 
