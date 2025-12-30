https://ria.ru/20251230/yokich-2065720342.html
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" Никола Йокич избежал серьезной травмы, сообщает сербский портал Meridian Sport. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T16:50:00+03:00
2025-12-30T16:50:00+03:00
2025-12-30T16:50:00+03:00
баскетбол
спорт
никола йокич
денвер наггетс
майами хит
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_0:24:1015:596_1920x0_80_0_0_e693e7b292866016bb413e6fdaec228d.jpg
https://ria.ru/20251230/basketbol-2065563758.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_176:24:892:561_1920x0_80_0_0_3d4de5ae8f615670d169c1d5c5c0f1c9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никола йокич, денвер наггетс, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Майами Хит, НБА
Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ
Meridian Sport: трехкратный MVP НБА Никола Йокич избежал серьезной травмы колена
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" Никола Йокич избежал серьезной травмы, сообщает сербский портал Meridian Sport.
В конце второй четверти гостевого матча против "Майами Хит" (123:147) при игре в обороне одноклубник Спенсер Джонс наступил на ногу Йокичу, в результате чего колено серба прогнулось, и он упал на площадку.
Как отмечает портал со ссылкой на источники в "Денвере", пока нет результатов МРТ, но по первым признакам у игрока выявлено переразгибание колена, на что не потребуется длительное восстановление.
Йокичу 30 лет. Он был выбран "Денвером" на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. В 2023 году серб стал чемпионом лиги и был признан самым ценным игроком (MVP) финала плей-офф. Также он трижды признавался MVP регулярного чемпионата. В текущем сезоне серб в среднем набирает 29,6 очка, совершает 12,2 подбора и отдает 11 результативных передач.