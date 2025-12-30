Трехкратный MVP НБА Йокич избежал серьезной травмы колена, пишут СМИ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" Никола Йокич избежал серьезной травмы, сообщает сербский портал Meridian Sport.

В конце второй четверти гостевого матча против "Майами Хит" (123:147) при игре в обороне одноклубник Спенсер Джонс наступил на ногу Йокичу, в результате чего колено серба прогнулось, и он упал на площадку.

Как отмечает портал со ссылкой на источники в "Денвере", пока нет результатов МРТ, но по первым признакам у игрока выявлено переразгибание колена, на что не потребуется длительное восстановление.