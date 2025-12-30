Трехкратный MVP НБА Йокич получил травму левого колена

«

"Он сразу понял, что что-то не так. Такое бывает в НБА. Травма любого баскетболиста выбивает почву из-под ног, особенно если речь идет о таком особенном игроке. Завтра мы узнаем больше. Команде нужно двигаться дальше. Очевидно, что сейчас я больше беспокоюсь о нем как о человеке и о том разочаровании, которое испытываешь, проходя через подобное", - заявил тренер "Наггетс" Дэвид Эдельман.