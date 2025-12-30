https://ria.ru/20251230/yokich-2065584677.html
Трехкратный MVP НБА Йокич получил травму левого колена
Трехкратный MVP НБА Йокич получил травму левого колена
Трехкратный MVP НБА Йокич получил травму левого колена
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) против...
баскетбол
денвер наггетс
нба
никола йокич
Баскетбол, Денвер Наггетс, НБА, Никола Йокич
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) против "Майами Хит".
В понедельник "Денвер" в гостях уступил "Майами" со счетом 123:147. В конце второй четверти при игре в обороне одноклубник Спенсер Джонс наступил на ногу Йокичу, в результате чего колено серба прогнулось, и он упал на площадку. Как сообщает ESPN, во вторник сербу сделают МРТ.
«
"Он сразу понял, что что-то не так. Такое бывает в НБА. Травма любого баскетболиста выбивает почву из-под ног, особенно если речь идет о таком особенном игроке. Завтра мы узнаем больше. Команде нужно двигаться дальше. Очевидно, что сейчас я больше беспокоюсь о нем как о человеке и о том разочаровании, которое испытываешь, проходя через подобное", - заявил тренер "Наггетс" Дэвид Эдельман.
Йокичу 30 лет. Он был выбран "Денвером" на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. В 2023 году серб стал чемпионом лиги и был признан самым ценным игроком (MVP) финала плей-офф. Также он трижды признавался MVP регулярного чемпионата.