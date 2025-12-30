Рейтинг@Mail.ru
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 30.12.2025 (обновлено: 13:42 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/tkachev-2065644889.html
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира
Фортуна вознаградила 12-летнего россиянина Сергея Склокина за упорство и хорошую игру победой над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T13:25:00+03:00
2025-12-30T13:42:00+03:00
спорт
доха
александр ткачев
гукеш доммараджу
федерация шахмат россии (фшр)
максим вашье-лаграв
шахматы
фабиано каруана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007638459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d69bdf4d4d533915f5fa5eff93c9099a.jpg
https://ria.ru/20251229/karlsen-2065501571.html
доха
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007638459_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d46cdbce11c1946ed6717e65ceb60d96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, доха, александр ткачев, гукеш доммараджу, федерация шахмат россии (фшр), максим вашье-лаграв, шахматы, фабиано каруана
Спорт, Доха, Александр Ткачев, Гукеш Доммараджу, Федерация шахмат России (ФШР), Максим Вашье-Лаграв, Шахматы, Фабиано Каруана
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира

Ткачев: фортуна наградила Склокина за упорство и хорошую игру на ЧМ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИсполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Фортуна вознаградила 12-летнего россиянина Сергея Склокина за упорство и хорошую игру победой над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем Гукешем Доммараджу на чемпионате мира по блицу, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Склокин в понедельник обыграл Гукеша в третьем туре мирового первенства по блицу, которое проходит в Дохе. Россиянин в 13 турах первого игрового дня набрал 5 очков, в активе Гукеша 8,5 балла. В турнире лидируют индиец Арджун Эригайси, француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана, на счету которых по 10 очков.
"Сергей молодец уже тем, что он не стушевался, ведь все-таки перед тобой сидит и играет чемпион мира. Он боролся до конца, искал свои шансики, и фортуна его вознаградила за такое упорство и хорошую игру. И ведь их партия завершилась одной из последних в туре. Он большой молодец", - сказал Ткачев.
"Сергей - один из плеяды наших действительно талантливых детишек, которых родители правильно ориентируют с самых малых лет. У него есть хорошие задатки и перспективы, и я думаю, что если он и дальше будет заниматься профессионально, то почему бы нам не получить нового хорошего игрока. Ведь просто так никто чемпиона мира не обыгрывает. И это уже показатель того, что какая-то изюминка у ребенка есть", - добавил собеседник агентства.
Норвежский шахматист Магнус Карлсен - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Карлсен напугал российского шахматиста
Вчера, 19:35
 
СпортДохаАлександр ТкачевГукеш ДоммараджуФедерация шахмат России (ФШР)Максим Вашье-ЛагравШахматыФабиано Каруана
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала