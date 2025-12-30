https://ria.ru/20251230/tkachev-2065644889.html
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира
Фортуна вознаградила 12-летнего россиянина Сергея Склокина за упорство и хорошую игру победой над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T13:25:00+03:00
2025-12-30T13:25:00+03:00
2025-12-30T13:42:00+03:00
спорт
доха
александр ткачев
гукеш доммараджу
федерация шахмат россии (фшр)
максим вашье-лаграв
шахматы
фабиано каруана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007638459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d69bdf4d4d533915f5fa5eff93c9099a.jpg
https://ria.ru/20251229/karlsen-2065501571.html
доха
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007638459_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d46cdbce11c1946ed6717e65ceb60d96.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, доха, александр ткачев, гукеш доммараджу, федерация шахмат россии (фшр), максим вашье-лаграв, шахматы, фабиано каруана
Спорт, Доха, Александр Ткачев, Гукеш Доммараджу, Федерация шахмат России (ФШР), Максим Вашье-Лаграв, Шахматы, Фабиано Каруана
Ткачев похвалил Склокина за победу над чемпионом мира
Ткачев: фортуна наградила Склокина за упорство и хорошую игру на ЧМ
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Фортуна вознаградила 12-летнего россиянина Сергея Склокина за упорство и хорошую игру победой над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем Гукешем Доммараджу на чемпионате мира по блицу, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Склокин в понедельник обыграл Гукеша в третьем туре мирового первенства по блицу, которое проходит в Дохе
. Россиянин в 13 турах первого игрового дня набрал 5 очков, в активе Гукеша 8,5 балла. В турнире лидируют индиец Арджун Эригайси, француз Максим Вашье-Лаграв
и американец Фабиано Каруана
, на счету которых по 10 очков.
"Сергей молодец уже тем, что он не стушевался, ведь все-таки перед тобой сидит и играет чемпион мира. Он боролся до конца, искал свои шансики, и фортуна его вознаградила за такое упорство и хорошую игру. И ведь их партия завершилась одной из последних в туре. Он большой молодец", - сказал Ткачев
.
"Сергей - один из плеяды наших действительно талантливых детишек, которых родители правильно ориентируют с самых малых лет. У него есть хорошие задатки и перспективы, и я думаю, что если он и дальше будет заниматься профессионально, то почему бы нам не получить нового хорошего игрока. Ведь просто так никто чемпиона мира не обыгрывает. И это уже показатель того, что какая-то изюминка у ребенка есть", - добавил собеседник агентства.