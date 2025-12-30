Рейтинг@Mail.ru
Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в "Салават Юлаев"
15:40 30.12.2025
Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в "Салават Юлаев"
Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в "Салават Юлаев"
Канадский нападающий Джошуа Хо-Сэнг подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
хоккей
спорт
салават юлаев
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, салават юлаев, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Салават Юлаев, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в "Салават Юлаев"

Возобновивший карьеру канадец Хо-Сэнг вернулся в "Салават Юлаев"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккеисты "Салавата Юлаева"
Хоккеисты Салавата Юлаева - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Салавата Юлаева". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Канадский нападающий Джошуа Хо-Сэнг подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Двусторонний контракт 29-летнего форварда рассчитан до конца сезона. В сезоне-2022/23 он уже выступал за уфимский клуб и провел пять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Хо-Сэнг был выбран "Нью-Йорк Айлендерс" в первом раунде под общим 28-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года, всего в его активе 53 матча и 24 очка (7 голов + 17 передач) в НХЛ.
В 2024 году он завершил карьеру хоккеиста из-за полученной травмы, но через некоторое время возобновил ее, подписав контракт с клубом "Флорида Эверблейдс" из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
Хоккей
 
