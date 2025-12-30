https://ria.ru/20251230/salavat-2065698329.html
Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в "Салават Юлаев"
Возобновивший карьеру Хо-Сэнг вернулся в "Салават Юлаев"
Канадский нападающий Джошуа Хо-Сэнг подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
