Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью с "Аль-Иттифаком"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Аль-Наср" и "Аль-Иттифак" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

"Аль-Наср" впервые потерял очки в текущем чемпионате. Команда с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Иттифак", набрав 16 очков, располагается на восьмой строчке.