Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью с "Аль-Иттифаком"
30.12.2025
Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью с "Аль-Иттифаком"
Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью с "Аль-Иттифаком" - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью с "Аль-Иттифаком"
"Аль-Наср" и "Аль-Иттифак" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
спорт, криштиану роналду, саудовская аравия, джорджиньо вейналдум, аль-наср, аль-иттифак
Спорт, Криштиану Роналду, Саудовская Аравия, Джорджиньо Вейналдум, Аль-Наср, Аль-Иттифак

Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью с "Аль-Иттифаком"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Аль-Наср" и "Аль-Иттифак" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Даммаме завершилась со счетом 2:2. В составе "Аль-Насра" мячи забили Жуан Феликс (47-я минута) и Криштиану Роналду (67). У "Аль-Иттифака" дублем отметился Джорджиньо Вейналдум (16, 80).
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
30 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Аль-Иттифак
2 : 2
Аль-Наср
16‎’‎ • Джорджиньо Вейналдум
(Faris Al Ghamdi)
80‎’‎ • Джорджиньо Вейналдум
(Radhi Al Otaibi)
47‎’‎ • Жуан Феликс
(Анхело Борхес)
67‎’‎ • Криштиану Роналду
(Жуан Феликс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Аль-Наср" впервые потерял очки в текущем чемпионате. Команда с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Иттифак", набрав 16 очков, располагается на восьмой строчке.
В следующем туре "Аль-Наср" 2 января сыграет в гостях с "Аль-Ахли", а "Аль-Иттифак" в этот же день примет "Аль-Ухдуд".
Спорт Криштиану Роналду Саудовская Аравия Джорджиньо Вейналдум Аль-Наср Аль-Иттифак
 
