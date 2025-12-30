Рейтинг@Mail.ru
"Рома" победила "Дженоа" в матче Серии А
Футбол
 
00:47 30.12.2025
"Рома" победила "Дженоа" в матче Серии А
"Рома" победила "Дженоа" в матче Серии А
"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T00:47:00+03:00
2025-12-30T00:47:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
рома
дженоа
аталанта
Новости
серия а (чемпионат италии по футболу), рома, дженоа, аталанта
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Рома, Дженоа, Аталанта
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Матиас Суле (14-я минута), Ману Коне (19) и Эван Фергюсон (31). У проигравших отличился Джефф Эхатор (87).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
29 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Рома
3 : 1
Дженоа
14‎’‎ • Матиас Суле
19‎’‎ • Куадио Коне
(Эван Фергюсон)
31‎’‎ • Эван Фергюсон
87‎’‎ • Jeff Ekhator
"Рома", набрав 33 очка, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице. "Дженоа" с 14 баллами располагается на 17-й позиции. Команда проиграла три матча подряд.
В следующем туре "Рома" 3 января сыграет в гостях с "Аталантой", "Дженоа" в этот же день примет "Пизу".
Серия А (чемпионат Италии по футболу)РомаДженоаАталанта
 
