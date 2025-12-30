https://ria.ru/20251230/roma-2065535810.html
"Рома" победила "Дженоа" в матче Серии А
"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
рома
дженоа
аталанта
