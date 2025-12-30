Матыцин призвал узаконить решение МОК по российским спортсменам

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости призвал узаконить декабрьское решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из России.

"Теперь надо это узаконить, потому что саммит это саммит, это рекомендация, а не решение. То решение исполкома тоже носило рекомендательный, а не приказной характер. Но рекомендовать можно по-разному", - отметил собеседник агентства.