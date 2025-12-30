Рейтинг@Mail.ru
Матыцин призвал узаконить решение МОК по российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
18:13 30.12.2025
Матыцин призвал узаконить решение МОК по российским спортсменам
Матыцин призвал узаконить решение МОК по российским спортсменам
2025
Матыцин призвал узаконить решение МОК по российским спортсменам

Матыцин призвал узаконить декабрьское решение МОК по спортсменам из России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олег Матыцин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости призвал узаконить декабрьское решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из России.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре, олимпийский саммит их поддержал.
МОК - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия находит отклики в МОК благодаря борьбе с политизацией, заявил Песков
18 декабря, 18:47
"Эта рекомендация может задать какой-то импульс, и, ориентируясь на нее, международные федерации должны прислушаться. Это статус и имидж МОК. Если их тогда послушали и все запретили, то сейчас задача, чтобы крупные международные федерации, знаковые фигуры международного спортивного сообщества в исполкоме МОК сформулировали решение по обеспечению равных прав для российских, белорусских и вообще для всех спортсменов. Тогда это будет серьезным шагом, потому что прошедший олимпийский саммит дал некий позитивный импульс, риторика была не враждебная", - сказал Матыцин.
"Теперь надо это узаконить, потому что саммит это саммит, это рекомендация, а не решение. То решение исполкома тоже носило рекомендательный, а не приказной характер. Но рекомендовать можно по-разному", - отметил собеседник агентства.
Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости назвал декабрьское решение исполкома МОК главным событием 2025 года.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Васильев призвал на конгрессе МОК поставить точку в давлении на спорт
12 декабря, 17:21
 
