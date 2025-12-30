Матыцин призвал узаконить решение МОК по российским спортсменам

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с РИА Новости призвал узаконить декабрьское решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из России.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре, олимпийский саммит их поддержал.
"Эта рекомендация может задать какой-то импульс, и, ориентируясь на нее, международные федерации должны прислушаться. Это статус и имидж МОК. Если их тогда послушали и все запретили, то сейчас задача, чтобы крупные международные федерации, знаковые фигуры международного спортивного сообщества в исполкоме МОК сформулировали решение по обеспечению равных прав для российских, белорусских и вообще для всех спортсменов. Тогда это будет серьезным шагом, потому что прошедший олимпийский саммит дал некий позитивный импульс, риторика была не враждебная", - сказал Матыцин.
"Теперь надо это узаконить, потому что саммит это саммит, это рекомендация, а не решение. То решение исполкома тоже носило рекомендательный, а не приказной характер. Но рекомендовать можно по-разному", - отметил собеседник агентства.
Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости назвал декабрьское решение исполкома МОК главным событием 2025 года.