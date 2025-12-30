Стало известно, когда рассмотрят изменение правила офсайда

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил фиксирования положения вне игры 20 января 2026 года, сообщает As.
Весной СМИ сообщали, что IFAB может изменить правила определения офсайда и начать фиксировать положение "вне игры" только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. По нынешним правилам, для определения положения "вне игры" достаточно, чтобы атакующий футболист любой игровой частью тела опережал защитника.
Новое правило впервые было предложено бывшим тренером лондонского "Арсенала" французом Арсеном Венгером, занимающим пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА). IFAB рассмотрит "Правило Венгера" 20 января на ежегодном совещании в Лондоне, а затем на генеральной ассамблее в Уэльсе в феврале. В случае одобрения новую трактовку офсайда начнут применять с сезона-2026/27.
Также IFAB рассмотрит правило, согласно которому получивший медицинскую помощь футболист, кроме вратаря, обязан провести две минуты за пределами поля. Это правило было опробовано на состоявшемся в декабре Кубке арабских наций.