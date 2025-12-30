Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии оценили шансы лыжницы Непряевой на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
10:45 30.12.2025
В Норвегии оценили шансы лыжницы Непряевой на Олимпиаде
Новости
дарья непряева, тур де ски
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Тур де Ски
В Норвегии оценили шансы лыжницы Непряевой на Олимпиаде

Сальтведт считает, что лыжнице Непряевой будет сложно войти в топ-10 на ОИ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российской лыжнице Дарье Непряевой будет сложно войти в первую десятку на Олимпийских играх 2026 года, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В понедельник Непряева заняла 27-е место в гонке на 10 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. Россиянка преодолела дистанцию за 26 минут 56,2 секунды. Победительницей гонки стала норвежка Астрид Слинд с результатом 25 минут 33,7 секунды, второе место заняла Тереза Штадлобер из Австрии (отставание 7 секунд), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+8,8).
«
"Первые 5 км были довольно неплохими, но потеря половины минуты на последних 2 километрах не очень убедительна. В данный момент она должна использовать гонки "Тур де Ски", чтобы адаптироваться, а затем использовать этот опыт на тренировках, чтобы улучшиться к Олимпийским играм. Но сейчас не похоже, что она сможет побороться за попадание в топ-10 в феврале", - сказал Сальтведт.
Лыжные гонки Дарья Непряева Тур де Ски
 
