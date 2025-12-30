https://ria.ru/20251230/nba-2065532437.html
Названы лучшие игроки недели в НБА
Кавай Леонард из "Лос-Анджелес Клипперс" и Джейлен Браун из "Бостон Селтикс" признаны лучшими игроками десятой недели регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
