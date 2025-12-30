Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Мозалев заявил, что выполнил задачу на сезон - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/mozalev-2065642847.html
Фигурист Мозалев заявил, что выполнил задачу на сезон
Фигурист Мозалев заявил, что выполнил задачу на сезон - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Фигурист Мозалев заявил, что выполнил задачу на сезон
Фигурист Андрей Мозалев, комментируя шестое место на чемпионате России, заявил РИА Новости, что выполнил задачу на сезон. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T13:16:00+03:00
2025-12-30T13:16:00+03:00
спорт
россия
андрей мозалев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767915683_0:0:1589:895_1920x0_80_0_0_7f76695ded4cf8ca157498fafc9036d6.jpg
https://ria.ru/20250214/mozalev-1999434246.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767915683_67:0:1416:1012_1920x0_80_0_0_3cca177f723a64a841ac206d69827744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, андрей мозалев
Спорт, Россия, Андрей Мозалев
Фигурист Мозалев заявил, что выполнил задачу на сезон

Фигурист Андрей Мозалев заявил, что выполнил задачу на сезон

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАндрей Мозолив
Андрей Мозолив - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Андрей Мозолив. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Андрей Мозалев, комментируя шестое место на чемпионате России, заявил РИА Новости, что выполнил задачу на сезон.
Мозалеву 22 года. В этом сезоне он занял четвертое и шестое места на Гран-при России, а также шестое место на чемпионате России.
"Мой спорт - это моя жизнь. Задачу в целом на чемпионат России и на этот сезон выполнил. Конечно, если бы занял пятое место на чемпионате, тогда сказал бы с большей уверенностью. Но впереди есть еще Финал Гран-при России, надеюсь, попаду туда и еще раз докажу всем", - сказал Мозалев.
Фигурное катание. Гран-при России Идель-2022. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Мозалев недоволен изменениями правил отбора в Финал Гран-при по ходу сезона
14 февраля, 16:34
 
СпортРоссияАндрей Мозалев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала