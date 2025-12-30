https://ria.ru/20251230/mozalev-2065642847.html
Фигурист Мозалев заявил, что выполнил задачу на сезон
Фигурист Андрей Мозалев, комментируя шестое место на чемпионате России, заявил РИА Новости, что выполнил задачу на сезон. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
спорт
россия
андрей мозалев
спорт, россия, андрей мозалев
Спорт, Россия, Андрей Мозалев
