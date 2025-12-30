https://ria.ru/20251230/ljamkin-2065780867.html
Хоккеиста "Ак Барса" отправили в больницу после матча КХЛ
Хоккеиста "Ак Барса" отправили в больницу после матча КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Хоккеиста "Ак Барса" отправили в больницу после матча КХЛ
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Анвар Гатиятулин сообщил, что защитник команды Никита Лямкин делает в больнице снимок руки. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T23:00:00+03:00
2025-12-30T23:00:00+03:00
2025-12-30T23:47:00+03:00
хоккей
спорт
анвар гатиятулин
континентальная хоккейная лига (кхл)
северсталь
ак барс
никита лямкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846942226_0:88:1344:844_1920x0_80_0_0_ac0a00dead17cc87cc1b94ab17591f4a.jpg
https://ria.ru/20251226/forvard-2064935164.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846942226_0:0:1344:1008_1920x0_80_0_0_67e04cc6a2cf9bf905630d70345e6f54.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анвар гатиятулин, континентальная хоккейная лига (кхл), северсталь, ак барс, никита лямкин
Хоккей, Спорт, Анвар Гатиятулин, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Северсталь, Ак Барс, Никита Лямкин
Хоккеиста "Ак Барса" отправили в больницу после матча КХЛ
Тренер "Ак Барса" Гатиятулин заявил, что Лямкин делает снимок руки в больнице