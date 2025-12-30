Рейтинг@Mail.ru
23:00 30.12.2025 (обновлено: 23:47 30.12.2025)
Хоккеиста "Ак Барса" отправили в больницу после матча КХЛ
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Анвар Гатиятулин сообщил, что защитник команды Никита Лямкин делает в больнице снимок руки. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Никита Лямкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Анвар Гатиятулин сообщил, что защитник команды Никита Лямкин делает в больнице снимок руки.
Во вторник "Ак Барс" дома обыграл череповецкую "Северсталь" в серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лямкин получил повреждение в конце третьего периода.
"Никита поехал в больницу, там делает снимок", - рассказал Гатиятулин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Ак Барса" в соцсети "ВКонтакте".
Лямкину 29 лет, в текущем сезоне он сыграл 41 матч, забросил 3 шайбы и отдал 22 результативные передачи.
