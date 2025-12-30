Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" погасили 535 млн рублей долговых обязательств
Футбол
 
15:30 30.12.2025
"Крылья Советов" погасили 535 млн рублей долговых обязательств
"Крылья Советов" погасили 535 млн рублей долговых обязательств - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Крылья Советов" погасили 535 млн рублей долговых обязательств
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" погасил часть долга в размере 535 млн рублей перед дочерней структурой корпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал",... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Крылья Советов" погасили 535 млн рублей долговых обязательств

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" погасил часть долга в размере 535 млн рублей перед дочерней структурой корпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал", сообщается в Telegram-канале клуба.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб отдаст долг до конца 2025 года.
«
"В течение 2025 года клуб и его руководство вело планомерную работу по выплате долга перед компанией "РТ Капитал". Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 млн рублей", - говорится в сообщении клуба.
Также в команде отметили, что общий объем долговых обязательств "Крыльев Советов" перед компанией "РТ-Капитал" составлял 926 млн рублей.
В июле РИА Новости стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску ООО "РТ-Капитал" взыскал более 923 миллионов рублей с "Крыльев Советов". При этом ранее суд отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб был готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настоял на погашении в текущем году.
По информации представителей сторон, долг возник по двум кредитным договорам, которые "Крылья Советов" ранее заключили с Новикомбанком, подконтрольным "Ростеху". В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Представитель "РТ-Капитала" в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей. Отмечалось, что иск поступил в суд в январе, и что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, однако сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах. Истец сообщал, что "Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в "Ростех" за кредитной помощью, и "с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях". Однако, поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке.
Миралем Пьянич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры
15:27
 
