"Крылья Советов" погасили 535 млн рублей долговых обязательств

В июле РИА Новости стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску ООО "РТ-Капитал" взыскал более 923 миллионов рублей с "Крыльев Советов". При этом ранее суд отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб был готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настоял на погашении в текущем году.

По информации представителей сторон, долг возник по двум кредитным договорам, которые "Крылья Советов" ранее заключили с Новикомбанком, подконтрольным "Ростеху". В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Представитель "РТ-Капитала" в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей. Отмечалось, что иск поступил в суд в январе, и что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, однако сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах. Истец сообщал, что "Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в "Ростех" за кредитной помощью, и "с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях". Однако, поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке.