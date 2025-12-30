Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию

"Конкретные правовые положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма финансовой компенсации, требуемая от FIDE, будут окончательно согласованы и уточнены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска", - отмечает шахматист.

Крамник также направил запрос в FIDE о сохранении возможных доказательств при рассмотрении судом предстоящего иска. "Кроме того, сегодня в штаб-квартиру FIDE был лично доставлен официальный запрос о сохранении доказательств. Данный запрос подан в соответствии с соответствующими положениями швейцарского законодательства и призван обеспечить надлежащее сохранение всех документов, переписки, электронных записей и любых других доказательств, потенциально имеющих отношение к текущему судебному разбирательству против FIDE, а также предотвратить их изменение, удаление, уничтожение или иное лишение доступа к ним", - заключил он.