30.12.2025
Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию
Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник подал иск в суд в отношении Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на его странице в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"Владимир Крамник
© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"
Владимир Крамник. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник подал иск в суд в отношении Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на его странице в соцсети Х.
В ноябре FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении скончавшегося американца Даниила Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
"На сегодняшний день я инициировал официальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии со швейцарским правом в суде Лозанны. Согласно действующим швейцарским процессуальным правилам, сначала должна состояться обязательная предварительная процедура. Этот этап обычно длится два-три месяца. Хотя некоторые промежуточные решения могут быть вынесены судом уже на этой предварительной стадии, ее основная цель - подготовить почву для основного судебного разбирательства, которое последует за этим", - говорится в заявлении Крамника.
"Конкретные правовые положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма финансовой компенсации, требуемая от FIDE, будут окончательно согласованы и уточнены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска", - отмечает шахматист.
Крамник также направил запрос в FIDE о сохранении возможных доказательств при рассмотрении судом предстоящего иска. "Кроме того, сегодня в штаб-квартиру FIDE был лично доставлен официальный запрос о сохранении доказательств. Данный запрос подан в соответствии с соответствующими положениями швейцарского законодательства и призван обеспечить надлежащее сохранение всех документов, переписки, электронных записей и любых других доказательств, потенциально имеющих отношение к текущему судебному разбирательству против FIDE, а также предотвратить их изменение, удаление, уничтожение или иное лишение доступа к ним", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Петицию с требованием лишить Крамника титулов подписали 14 тысяч человек
