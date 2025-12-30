Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представитель капитана и полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что его клиент уже подписал контракт со столичным ЦСКА.

Футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом не ранее чем за полгода до истечения срока его соглашения с действующим работодателем. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января.