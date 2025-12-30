Рейтинг@Mail.ru
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:10 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kontrakt-2065659591.html
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА
Представитель капитана и полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что его РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T14:10:00+03:00
2025-12-30T14:10:00+03:00
футбол
дмитрий баринов
константин генич
владимир кузьмичёв
локомотив (москва)
пфк цска
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038202314_0:0:1624:914_1920x0_80_0_0_4c2212e9e615d52058b2e2b9858f0d10.jpg
https://ria.ru/20251204/semin-2059762500.html
https://ria.ru/20251229/tsska-2065476113.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038202314_0:0:1624:1218_1920x0_80_0_0_e24f53e6c287f81ec6dd8c5b7432dcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дмитрий баринов, константин генич, владимир кузьмичёв, локомотив (москва), пфк цска, спорт
Футбол, Дмитрий Баринов, Константин Генич, Владимир Кузьмичёв, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА, Спорт
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА

Кузьмичев опроверг информацию о подписании Бариновым контракта с ЦСКА

© Соцсети "Локомотива"Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Соцсети "Локомотива"
Дмитрий Баринов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представитель капитана и полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что его клиент уже подписал контракт со столичным ЦСКА.
Ранее комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале сообщил, что Баринов уже подписал контракт с ЦСКА. По его словам, в настоящее время руководству "Локомотива" предстоит принять решение - отпускать игрока за компенсацию зимой или летом по истечении контракта.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Семин прокомментировал слухи о переходе Баринова в ЦСКА
4 декабря, 13:38
"Информация не соответствует действительности и комментировать здесь нечего", - сказал Кузьмичев.
Футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом не ранее чем за полгода до истечения срока его соглашения с действующим работодателем. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива", провел в команде всю профессиональную карьеру, стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча и забил три мяча во всех турнирах. Также на его счету 23 матча в составе сборной России.
Иван Обляков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года
Вчера, 17:32
 
ФутболДмитрий БариновКонстантин ГеничВладимир КузьмичёвЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКАСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала