Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представитель капитана и полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что его клиент уже подписал контракт со столичным ЦСКА.
Ранее комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале сообщил, что Баринов уже подписал контракт с ЦСКА. По его словам, в настоящее время руководству "Локомотива" предстоит принять решение - отпускать игрока за компенсацию зимой или летом по истечении контракта.
"Информация не соответствует действительности и комментировать здесь нечего", - сказал Кузьмичев.
Футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом не ранее чем за полгода до истечения срока его соглашения с действующим работодателем. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива", провел в команде всю профессиональную карьеру, стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча и забил три мяча во всех турнирах. Также на его счету 23 матча в составе сборной России.
