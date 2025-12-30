Рейтинг@Mail.ru
Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:54 30.12.2025 (обновлено: 11:22 30.12.2025)
Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею
Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею разгромила команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
хоккей
спорт
международная федерация хоккея (iihf)
молодежный чемпионат мира по хоккею
спорт, международная федерация хоккея (iihf), молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Молодежный чемпионат мира по хоккею
Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею

Канадцы обыгралидатчан в матче группового этапа молодежного ЧМ по хоккею

Хоккей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Хоккей . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею разгромила команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой "кленовых листьев" со счетом 9:1 (3:0, 2:1, 4:0). В составе победителей хет-трик оформил Гэвин Маккенна (4, 36 и 46-я минуты), автором дубля стал Портер Мартоне (27, 55), по разу отличились Брэйден Кутес (9), Зейн Парех (11), Майкл Миса (45) и Кашон Эйтчесон (55). Единственную шайбу сборной Дании забросил Мадс Клювё (21).
Маккенна с 7 (3+4) очками вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки турнира.
Сборная Канады (8 очков) возглавляет таблицу группы B, датчане (0) замыкают таблицу.
В своих заключительных матчах на групповом этапе сборная Дании сыграет с командой Латвии в ночь на 31 декабря по московскому времени, а канадцы встретятся с финнами в ночь на 1 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Заголовок открываемого материала