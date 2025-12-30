Рейтинг@Mail.ru
Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира
Хоккей
Хоккей
 
02:21 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/khokkey-2065544773.html
Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира
Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира
Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T02:21:00+03:00
2025-12-30T02:21:00+03:00
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
чехия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065543378_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5a700893a32f77556f1b926519e1235.jpg
2025
молодежный чемпионат мира по хоккею, чехия, финляндия
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Чехия, Финляндия
Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира

Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу сборной Чехии. В составе чешской команды шайбу в основное время матча забросил Матей Кубиэса (2-я минута), а автором победного гола в овертайме стал Адам Иржичек (64). У финнов отличился Эмиль Хемминг (60).
Сборная Чехии, набрав 5 очков, сравнялась с канадцами и разделила с ними второе место в турнирной таблице группы B. Команда Финляндии (7) осталась на первой строчке.
В следующем матче чехи 31 декабря сыграют с латвийцами, днем позднее финны встретятся с канадцами.
Молодежный чемпионат мира для игроков до 20 лет стартовал 26 декабря и завершится 5 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
ХоккейМолодежный чемпионат мира по хоккеюЧехияФинляндия
 
