© Фото : iihf.com Эпизод матча Финляндия - Чехия на молодежном чемпионате мира

Чехия обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в США.

Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу сборной Чехии. В составе чешской команды шайбу в основное время матча забросил Матей Кубиэса (2-я минута), а автором победного гола в овертайме стал Адам Иржичек (64). У финнов отличился Эмиль Хемминг (60).

Сборная Чехии, набрав 5 очков, сравнялась с канадцами и разделила с ними второе место в турнирной таблице группы B. Команда Финляндии (7) осталась на первой строчке.

В следующем матче чехи 31 декабря сыграют с латвийцами, днем позднее финны встретятся с канадцами.

Молодежный чемпионат мира для игроков до 20 лет стартовал 26 декабря и завершится 5 января.