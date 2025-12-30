Рейтинг@Mail.ru
Карпов похвалил юного российского шахматиста за победу над чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
10:49 30.12.2025
Карпов похвалил юного российского шахматиста за победу над чемпионом мира
Карпов похвалил юного российского шахматиста за победу над чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Карпов похвалил юного российского шахматиста за победу над чемпионом мира
Победа над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем Гукешем Доммараджу является великолепным достижением для 12-летнего россиянина Сергея... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864820600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73efd0e87ebe52d9c7d4d02be8da719c.jpg
анатолий карпов, шахматы
Анатолий Карпов, Шахматы
Карпов похвалил юного российского шахматиста за победу над чемпионом мира

Карпов: победа над чемпионом мира Гукешем - прекрасный результат для Склокина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Победа над действующим чемпионом мира по классическим шахматам индийцем Гукешем Доммараджу является великолепным достижением для 12-летнего россиянина Сергея Склокина, заявил РИА Новости 12-й обладатель мировой короны Анатолий Карпов.
Склокин в понедельник обыграл Гукеша в третьем туре мирового первенства по блицу, которое проходит в Дохе. Россиянин в 13 турах первого игрового дня набрал 5 очков, в активе Гукеша 8,5 балла. В турнире лидируют индиец Арджун Эригайси, француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана, на счету которых по 10 очков.
"Победа над чемпионом мира Гукешем Доммараджу - это просто прекрасный результат для нашего молодого шахматиста Сергея Склокина. Думаю, что этот успех придаст ему хороший положительный импульс перед вторым днем чемпионата мира по блицу", - сказал Карпов.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд превышает один миллион евро.
