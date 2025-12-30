Карпин поздравил болельщиков с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
"Дорогие друзья, подходит к концу 2025 год. Хотелось бы всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего года. Мы старались вас радовать своими результатами, своей игрой. Спасибо вам огромное за все. И (хотелось бы) пожелать вам в новом году удачи, здоровья, успехов во всем. Ну а мы также будем в 2026 году пытаться радовать вас игрой и результатами. С Новым годом!" - заявил Карпин на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Оно стало первым для национальной команды с ноября 2021 года. По итогам года сборная России заняла 33-е место в рейтинге ФИФА (Международной федерации футбола).
