Карпин поздравил болельщиков с Новым годом
Футбол
Футбол
 
11:30 30.12.2025
Карпин поздравил болельщиков с Новым годом
Карпин поздравил болельщиков с Новым годом - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Карпин поздравил болельщиков с Новым годом
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
футбол
спорт
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
Новости
спорт, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА)
Карпин поздравил болельщиков с Новым годом

Карпин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Валерий Карпин
Валерий Карпин
Валерий Карпин. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
"Дорогие друзья, подходит к концу 2025 год. Хотелось бы всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего года. Мы старались вас радовать своими результатами, своей игрой. Спасибо вам огромное за все. И (хотелось бы) пожелать вам в новом году удачи, здоровья, успехов во всем. Ну а мы также будем в 2026 году пытаться радовать вас игрой и результатами. С Новым годом!" - заявил Карпин на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Оно стало первым для национальной команды с ноября 2021 года. По итогам года сборная России заняла 33-е место в рейтинге ФИФА (Международной федерации футбола).
Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье
25 декабря, 14:07
Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье
25 декабря, 14:07
 
Футбол
 
