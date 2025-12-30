Рейтинг@Mail.ru
Иско перенес операцию - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:59 30.12.2025 (обновлено: 05:23 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/isko-2065542902.html
Иско перенес операцию
Иско перенес операцию - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Иско перенес операцию
Полузащитник испанского "Бетиса" Иско перенес артроскопическую операцию на правом голеностопном суставе, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T01:59:00+03:00
2025-12-30T05:23:00+03:00
футбол
спорт
иско
бетис
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_0:296:2858:1905_1920x0_80_0_0_a22400e8bbf0ae570c0f8b9ac2d4a564.jpg
https://ria.ru/20251208/futbolist-2060606532.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_191:0:2731:1905_1920x0_80_0_0_c341e74775926ee9190658b17fa5eaf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иско, бетис, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Иско, Бетис, Чемпионат Испании по футболу
Иско перенес операцию

Футболист "Бетиса" Иско перенес операцию на голеностопе и может пропустить месяц

© Соцсети "Бетиса"Иско
Иско - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Соцсети "Бетиса"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полузащитник испанского "Бетиса" Иско перенес артроскопическую операцию на правом голеностопном суставе, сообщается на сайте футбольного клуба.
Иско получил травму в начале первого тайма матча против нидерландского "Утрехта", который проходил 27 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Изначально Иско проходил консервативное лечение, но для ускорения лечения медицинский персонал вместе с игроком решил провести хирургическую обработку сустава в пораженной области. По данным издания Marca, Иско пропустит как минимум месяц.
«
"Как и планировалось на случай отрицательного результата, игрок вместе с доктором и медицинским персоналом "Бетиса" решили ускорить процесс лечения и сегодня провести хирургическую обработку сустава в пораженной области", - говорится в сообщении клуба.
Иско 33 года. Он перешел в "Бетис" на правах свободного агента летом 2023 года. До этого Иско на протяжении полугода защищал цвета "Севильи". С 2013 по 2022 год он выступал за мадридский "Реал", в составе которого стал трехкратным чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании, три Суперкубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, четырежды - на клубном чемпионате мира, завоевал три Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Иско сыграл 39 минут суммарно за два матча "Бетиса" в различных соревнованиях.
Эдер Милитао - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
8 декабря, 16:19
 
ФутболСпортИскоБетисЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала