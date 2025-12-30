https://ria.ru/20251230/isko-2065542902.html
Иско перенес операцию
Иско перенес операцию - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Иско перенес операцию
Полузащитник испанского "Бетиса" Иско перенес артроскопическую операцию на правом голеностопном суставе, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T01:59:00+03:00
2025-12-30T01:59:00+03:00
2025-12-30T05:23:00+03:00
футбол
спорт
иско
бетис
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_0:296:2858:1905_1920x0_80_0_0_a22400e8bbf0ae570c0f8b9ac2d4a564.jpg
https://ria.ru/20251208/futbolist-2060606532.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012631140_191:0:2731:1905_1920x0_80_0_0_c341e74775926ee9190658b17fa5eaf4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, иско, бетис, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Иско, Бетис, Чемпионат Испании по футболу
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полузащитник испанского "Бетиса" Иско перенес артроскопическую операцию на правом голеностопном суставе, сообщается на сайте футбольного клуба.
Иско получил травму в начале первого тайма матча против нидерландского "Утрехта", который проходил 27 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Изначально Иско проходил консервативное лечение, но для ускорения лечения медицинский персонал вместе с игроком решил провести хирургическую обработку сустава в пораженной области. По данным издания Marca, Иско пропустит как минимум месяц.
«
"Как и планировалось на случай отрицательного результата, игрок вместе с доктором и медицинским персоналом "Бетиса" решили ускорить процесс лечения и сегодня провести хирургическую обработку сустава в пораженной области", - говорится в сообщении клуба.
Иско 33 года. Он перешел в "Бетис" на правах свободного агента летом 2023 года. До этого Иско на протяжении полугода защищал цвета "Севильи". С 2013 по 2022 год он выступал за мадридский "Реал", в составе которого стал трехкратным чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании, три Суперкубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, четырежды - на клубном чемпионате мира, завоевал три Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Иско сыграл 39 минут суммарно за два матча "Бетиса" в различных соревнованиях.