Иско перенес операцию

Иско получил травму в начале первого тайма матча против нидерландского "Утрехта", который проходил 27 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Изначально Иско проходил консервативное лечение, но для ускорения лечения медицинский персонал вместе с игроком решил провести хирургическую обработку сустава в пораженной области. По данным издания Marca, Иско пропустит как минимум месяц.

"Как и планировалось на случай отрицательного результата, игрок вместе с доктором и медицинским персоналом "Бетиса" решили ускорить процесс лечения и сегодня провести хирургическую обработку сустава в пораженной области", - говорится в сообщении клуба.

Иско 33 года. Он перешел в "Бетис" на правах свободного агента летом 2023 года. До этого Иско на протяжении полугода защищал цвета "Севильи". С 2013 по 2022 год он выступал за мадридский "Реал", в составе которого стал трехкратным чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании, три Суперкубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, четырежды - на клубном чемпионате мира, завоевал три Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Иско сыграл 39 минут суммарно за два матча "Бетиса" в различных соревнованиях.