Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими качествами
Футбол
 
13:17 30.12.2025
Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими качествами
Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими качествами
Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян обладает очень хорошими футбольными качествами, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
футбол
спорт
арсен захарян
андрей аршавин
реал сосьедад
2025
спорт, арсен захарян, андрей аршавин, реал сосьедад
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Андрей Аршавин, Реал Сосьедад
Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими качествами

Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими футбольными качествами

Арсен Захарян. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян обладает очень хорошими футбольными качествами, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.
Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что Захарян пропустил первую тренировку команды в общей группе после католических рождественских праздников из-за гриппа.
"Арсен почти не играет на протяжении двух лет, а купили его за недешево. Конечно, "Реал Сосьедад", может быть, на данный момент так и считает", - ответил Аршавин на вопрос, считает ли он трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад" неудачным.
"Но дальше все будет зависеть от него. Если он станет звездой, все будут говорить: "О, как круто!" На самом деле Арсен - игрок с очень хорошими качествами", - добавил он.
Андрей Аршавин
Аршавин ответил на вопрос о должности спортивного директора "Зенита"
3 декабря, 13:25
 
Футбол
 
