Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими качествами
Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими качествами - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Аршавин назвал Захаряна игроком с хорошими качествами
Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян обладает очень хорошими футбольными качествами, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
футбол
спорт
арсен захарян
андрей аршавин
реал сосьедад
