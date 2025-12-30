Рейтинг@Mail.ru
Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
23:27 30.12.2025
Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии
Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии
алина горбачева, спорт
Фигурное катание, Алина Горбачева, Спорт
Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии

Фигуристка Горбачева рассказала, что перенесет операцию в Германии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что перенесет операцию в Германии.
Ранее спортсменка пропустила чемпионат России из-за травмы.
"К сожалению, все не так просто. Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года, поэтому праздники остаюсь праздновать в Германии. Я очень переживаю, но надеюсь, что все пройдет хорошо", - рассказала Горбачева на видео, опубликованном в личном Telegram-канале.
Горбачевой 18 лет, она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе
24 декабря, 16:15
 
Фигурное катаниеАлина ГорбачеваСпорт
 
