Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии
Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии
Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что перенесет операцию в Германии. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T23:27:00+03:00
2025-12-30T23:27:00+03:00
2025-12-30T23:27:00+03:00
фигурное катание
алина горбачева
спорт
Горбачева сообщила, что ей предстоит серьезная операция в Германии
Фигуристка Горбачева рассказала, что перенесет операцию в Германии