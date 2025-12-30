Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Хоккей
 
13:30 30.12.2025
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА
Главный тренер "Шанхайских драконов" Жерар Галлан пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА по... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
хоккей
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
жерар галлан
шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл), жерар галлан
Хоккей, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Жерар Галлан
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА

Тренер "Шанхайских драконов" Галлан пропустит матч со СКА по состоянию здоровья

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главный тренер "Шанхайских драконов" Жерар Галлан пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА по состоянию здоровья, сообщается в Telegram-канале команды.
Встреча состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало матча - 19:30 мск.
«
"Главный тренер "Шанхайских драконов" Жерар Галлан пропустит сегодняшний матч по состоянию здоровья. Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Желаем Жерару Галлану здоровья и скорейшего возвращения в строй!" - говорится в сообщении клуба.
"Шанхайские драконы" идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков за 38 матчей.
ХоккейШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Жерар Галлан
 
