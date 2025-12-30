https://ria.ru/20251230/gallan-2065645791.html
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА
Главный тренер "Шанхайских драконов" Жерар Галлан пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА по... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T13:30:00+03:00
хоккей
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
жерар галлан
Тренер "Шанхайских драконов" пропустит матч КХЛ против СКА
Тренер "Шанхайских драконов" Галлан пропустит матч со СКА по состоянию здоровья