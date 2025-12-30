https://ria.ru/20251230/fis-2065771871.html
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще пятерым... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
спорт
светлана иванова
николай шимбуев
спортивный арбитражный суд (cas)
прыжки на лыжах с трамплина
Новости
спорт, светлана иванова, николай шимбуев, спортивный арбитражный суд (cas), прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Светлана Иванова, Николай Шимбуев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Прыжки на лыжах с трамплина
