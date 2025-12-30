Рейтинг@Mail.ru
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
20:24 30.12.2025
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
2025
спорт, светлана иванова, николай шимбуев, спортивный арбитражный суд (cas), прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Светлана Иванова, Николай Шимбуев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Прыжки на лыжах с трамплина
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще пятерым спортсменам из России, сообщается на сайте организации.
Нейтральный статус получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. В список также вошли старший тренер сборной России по фристайлу Николай Шимбуев (могул и парный могул) и тренер Юрий Зукаль.
В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Норвежский лыжник впал в истерику из-за присутствия россиян на "Тур де Ски"
Спорт, Светлана Иванова, Николай Шимбуев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Прыжки на лыжах с трамплина
 
