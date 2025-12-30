Фанаты собрали более $200 тыс на мечеть в честь погибшего тренера Джошуа

"Мы будем стремиться собирать еще больше, чтобы создать что-то действительно значимое в его честь. Все пожертвования пойдут на строительство мечети и установку как можно большего числа артезианских скважин, чтобы дать африканским общинам доступ к чистой питьевой воде. Латц (прозвище Айоделе - ред.) был очень уважаем в сообществе - не только за любовь к спорту и здоровому образу жизни, но и за искреннюю преданность благотворительности и мыслям о вечной жизни. Дети и сироты ценили его визиты. Он всегда приходил с теплой улыбкой, общался с детьми, поддерживал их и вдохновлял через занятия спортом и заботу", - подчеркивается в описании сбора.