Фанаты собрали более $200 тыс на мечеть в честь погибшего тренера Джошуа
Единоборства
 
22:38 30.12.2025
Фанаты собрали более $200 тыс на мечеть в честь погибшего тренера Джошуа
Более 211 тысяч долларов было пожертвовано на строительство мечети в память о погибшем в ДТП личном тренере и близком друге британского боксера Энтони Джошуа
2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 211 тысяч долларов было пожертвовано на строительство мечети в память о погибшем в ДТП личном тренере и близком друге британского боксера Энтони Джошуа - Латифе Айоделе, сообщается на сайте благотворительной организации SPOT Project.
Всего планируется собрать 270 тысяч долларов. Отмечается, что Айоделе поддерживал благотворительный фонд с момента основания, помогая в организации и сборе средств на поддержку африканской молодежи, проживающей в неблагополучных районах.
Жесткое видео и двое погибших: звезда бокса чудом выжил в ДТП
Вчера, 11:30
"Мы будем стремиться собирать еще больше, чтобы создать что-то действительно значимое в его честь. Все пожертвования пойдут на строительство мечети и установку как можно большего числа артезианских скважин, чтобы дать африканским общинам доступ к чистой питьевой воде. Латц (прозвище Айоделе - ред.) был очень уважаем в сообществе - не только за любовь к спорту и здоровому образу жизни, но и за искреннюю преданность благотворительности и мыслям о вечной жизни. Дети и сироты ценили его визиты. Он всегда приходил с теплой улыбкой, общался с детьми, поддерживал их и вдохновлял через занятия спортом и заботу", - подчеркивается в описании сбора.
В понедельник внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Айоделе.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу. На его счету 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа
21 декабря, 11:00
 
