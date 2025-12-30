Джошуа проходит лечение в клинике в Нигерии после ДТП, пишут СМИ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа проходит лечение в частной больнице в нигерийском Лагосе после ДТП со смертельным исходом, сообщает Daily Mail.
По информации издания, после аварии Джошуа пожаловался на сильную боль в ноге и начал лечение в медицинском учреждении, куда также прибыла его мать. Отмечается, что клиника в течение последних двух лет признавалась лучшей частной больницей Нигерии. Базовая стоимость размещения с персональным уходом начинается от 2 тысяч фунтов стерлингов. Палаты включают отдельную гостиную, спальню с ванной комнатой и помещения для размещения посетителей. Сообщается также, что пациентам круглосуточно предоставляется питание с учетом индивидуальных предпочтений.
В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии.
Джошуа, находился на заднем сиденье. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Латиф Айоделе. Гами являлся тренером по силовой и физической подготовке и участвовал в тренировочном процессе Джошуа перед боем с американским блогером Джейком Полом, а Айоделе был личным тренером боксера. Оба на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте происшествия.
Боксеру 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.