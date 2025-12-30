Рейтинг@Mail.ru
Джошуа проходит лечение в клинике в Нигерии после ДТП, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Единоборства
 
20:03 30.12.2025
Джошуа проходит лечение в клинике в Нигерии после ДТП, пишут СМИ
Джошуа проходит лечение в клинике в Нигерии после ДТП, пишут СМИ
Британский боксер Энтони Джошуа проходит лечение в частной больнице в нигерийском Лагосе после ДТП со смертельным исходом, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Новости
энтони джошуа, спорт, вокруг спорта, бокс, нигерия
Единоборства, Энтони Джошуа, Спорт, Вокруг спорта, Бокс, Нигерия
Джошуа проходит лечение в клинике в Нигерии после ДТП, пишут СМИ

Daily Mail: Джошуа проходит лечение в частной больнице в Нигерии после ДТП

© Соцсети боксераЭнтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Соцсети боксера
Энтони Джошуа. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа проходит лечение в частной больнице в нигерийском Лагосе после ДТП со смертельным исходом, сообщает Daily Mail.
По информации издания, после аварии Джошуа пожаловался на сильную боль в ноге и начал лечение в медицинском учреждении, куда также прибыла его мать. Отмечается, что клиника в течение последних двух лет признавалась лучшей частной больницей Нигерии. Базовая стоимость размещения с персональным уходом начинается от 2 тысяч фунтов стерлингов. Палаты включают отдельную гостиную, спальню с ванной комнатой и помещения для размещения посетителей. Сообщается также, что пациентам круглосуточно предоставляется питание с учетом индивидуальных предпочтений.
В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии.
Джошуа, находился на заднем сиденье. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Латиф Айоделе. Гами являлся тренером по силовой и физической подготовке и участвовал в тренировочном процессе Джошуа перед боем с американским блогером Джейком Полом, а Айоделе был личным тренером боксера. Оба на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте происшествия.
Боксеру 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.
Погибшие в результате ДТП с участием Джошуа были его тренерами, пишут СМИ
