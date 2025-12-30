Президент Нигерии соболезнует в связи с ДТП с участием звезды бокса

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Нигерийский президент Бола Тинубу выразил соболезнования в связи с ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии, в результате которого погибли близкие друзья спортсмена, говорится в заявлении специального советника главы государства по вопросам информации и стратегии Байо Онануги.
«
"Я поговорил с Энтони Джошуа по телефону, чтобы лично выразить ему свои соболезнования в связи со смертью двух его коллег. Я пожелал ему всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что в больнице ему оказывают всю возможную помощь. Я также поговорил с матерью Джошуа и помолился за нее. Она была очень признательна за мой звонок", - сообщил Тинубу, чьи слова передал в заявлении его советник.
Соболезнования семьям погибших в автокатастрофе также выразил министр иностранных дел страны Юсуф Туггар на своей странице в соцсети Х.
«
"Мои мысли с Энтони Джошуа после трагической аварии на автостраде Лагос – Ибадан, в результате которой погибли два человека и сам спортсмен получил травмы. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю Энтони полного и скорейшего выздоровления. Его стойкость и вклад продолжают вдохновлять многих, и в это время вся страна поддерживает его. Пусть души усопших покоятся с миром", - написал министр.
В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии. Джошуа, находившийся на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.