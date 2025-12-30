Рейтинг@Mail.ru
Президент Нигерии соболезнует в связи с ДТП с участием звезды бокса - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
01:47 30.12.2025 (обновлено: 03:26 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/dzhoshua-2065541620.html
Президент Нигерии соболезнует в связи с ДТП с участием звезды бокса
Президент Нигерии соболезнует в связи с ДТП с участием звезды бокса - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Президент Нигерии соболезнует в связи с ДТП с участием звезды бокса
Нигерийский президент Бола Тинубу выразил соболезнования в связи с ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии, в результате которого погибли... РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T01:47:00+03:00
2025-12-30T03:26:00+03:00
единоборства
нигерия
энтони джошуа
спорт
вокруг спорта
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750188658_0:34:1080:642_1920x0_80_0_0_de449d033aa342a25e5ff0b7aeb7ebf5.jpg
https://ria.ru/20251229/bi-bi-si-2065497394.html
https://ria.ru/20251229/dzhoshua-2065453087.html
нигерия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750188658_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5d60e1fcca5e1a8e4f3a4bfe5f4e1381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
нигерия, энтони джошуа, спорт, вокруг спорта, бокс
Единоборства, Нигерия, Энтони Джошуа, Спорт, Вокруг спорта, Бокс
Президент Нигерии соболезнует в связи с ДТП с участием звезды бокса

Президент Нигерии выразил соболезнования в связи с ДТП с участием боксера Джошуа

© Фото : Соцсети боксераЭнтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Соцсети боксера
Энтони Джошуа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Нигерийский президент Бола Тинубу выразил соболезнования в связи с ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии, в результате которого погибли близкие друзья спортсмена, говорится в заявлении специального советника главы государства по вопросам информации и стратегии Байо Онануги.
«
"Я поговорил с Энтони Джошуа по телефону, чтобы лично выразить ему свои соболезнования в связи со смертью двух его коллег. Я пожелал ему всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что в больнице ему оказывают всю возможную помощь. Я также поговорил с матерью Джошуа и помолился за нее. Она была очень признательна за мой звонок", - сообщил Тинубу, чьи слова передал в заявлении его советник.
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Водитель Джошуа перед смертельным ДТП обгонял, превышая скорость, пишут СМИ
Вчера, 19:09
Соболезнования семьям погибших в автокатастрофе также выразил министр иностранных дел страны Юсуф Туггар на своей странице в соцсети Х.
«
"Мои мысли с Энтони Джошуа после трагической аварии на автостраде Лагос – Ибадан, в результате которой погибли два человека и сам спортсмен получил травмы. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю Энтони полного и скорейшего выздоровления. Его стойкость и вклад продолжают вдохновлять многих, и в это время вся страна поддерживает его. Пусть души усопших покоятся с миром", - написал министр.
В понедельник утром внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии. Джошуа, находившийся на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Экс-чемпион мира по боксу попал в ДТП со смертельным исходом, пишут СМИ
Вчера, 16:26
 
ЕдиноборстваНигерияЭнтони ДжошуаСпортВокруг спортаБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала