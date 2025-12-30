Президент Нигерии соболезнует в связи с ДТП с участием звезды бокса

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Нигерийский президент Бола Тинубу выразил соболезнования в связи с ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии, в результате которого погибли близкие друзья спортсмена, говорится в заявлении специального советника главы государства по вопросам информации и стратегии Байо Онануги.