Названы дата и место чемпионата России по прыжкам среди фигуристов
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:51 30.12.2025 (обновлено: 17:21 30.12.2025)
Названы дата и место чемпионата России по прыжкам среди фигуристов
Названы дата и место чемпионата России по прыжкам среди фигуристов - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Названы дата и место чемпионата России по прыжкам среди фигуристов
Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 31 января по 1 февраля, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
фигурное катание
спорт
николай угожаев
аделия петросян
анастасия мишина
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
спорт, николай угожаев, аделия петросян, анастасия мишина, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Николай Угожаев, Аделия Петросян, Анастасия Мишина, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Названы дата и место чемпионата России по прыжкам среди фигуристов

Чемпионат России по прыжкам у фигуристов пройдет 31 января - 1 февраля в Москве

Фигурное катание. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 31 января по 1 февраля, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Соревнования пройдут на "Навка Арене".
Чемпионат России по прыжкам пройдет в четвертый раз. Последний раз турнир прошел в Санкт-Петербурге. В личном первенстве лучшими стали Николай Угожаев и Аделия Петросян, среди пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фигурное катаниеСпортНиколай УгожаевАделия ПетросянАнастасия МишинаФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
