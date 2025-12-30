https://ria.ru/20251230/chempionat-2065720514.html
Названы дата и место чемпионата России по прыжкам среди фигуристов
Названы дата и место чемпионата России по прыжкам среди фигуристов
Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 31 января по 1 февраля, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
фигурное катание
спорт
николай угожаев
аделия петросян
анастасия мишина
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
