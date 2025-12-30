Авербух не исключил создания "Ледникового периода" с участием детей звезд

«

"В фигурном катании сейчас бейби-бум. Хочу поздравить и Женю Тарасову, и Алену Косторную, и Сашу Трусову. Это замечательно, прекрасно. Относительно недавно родился третий ребенок у Тани Волосожар. Желаем Жене Медведевой того же после прекрасной свадьбы. Так что думаю, создание проекта "Ледниковый период. Дети суперстарз" не исключено лет через десять. Дай бог всем здоровья", - сказал Авербух.