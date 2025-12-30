Рейтинг@Mail.ru
Авербух не исключил создания "Ледникового периода" с участием детей звезд
Фигурное катание
 
10:53 30.12.2025
Авербух не исключил создания "Ледникового периода" с участием детей звезд
Авербух не исключил создания "Ледникового периода" с участием детей звезд
илья авербух, спорт
Фигурное катание, Илья Авербух, Спорт

Авербух не исключил создания "Ледникового периода" с участием детей звезд

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду хореограф Илья Авербух в беседе с РИА Новости не исключил создания проекта "Ледниковый период" с участием детей звезд через несколько лет.
Шоу "Ледниковый период" транслируется на "Первом канале" с 1 сентября 2007 года. В 2024 году в эфир выходил "Народный ледниковый период", победителями шоу стали Татьяна Волосожар и Борис Крестин, а также Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв.
"В фигурном катании сейчас бейби-бум. Хочу поздравить и Женю Тарасову, и Алену Косторную, и Сашу Трусову. Это замечательно, прекрасно. Относительно недавно родился третий ребенок у Тани Волосожар. Желаем Жене Медведевой того же после прекрасной свадьбы. Так что думаю, создание проекта "Ледниковый период. Дети суперстарз" не исключено лет через десять. Дай бог всем здоровья", - сказал Авербух.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
26 декабря, 13:15
 
Фигурное катаниеИлья АвербухСпорт
 
