ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года
Московский ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
