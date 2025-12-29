Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года
Футбол
 
17:32 29.12.2025
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года
Московский ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
спорт, россия, иван обляков, пфк цска, уфа
Футбол, Спорт, Россия, Иван Обляков, ПФК ЦСКА, Уфа
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с вице-капитаном команды рассчитано до конца сезона-2029/30.
Облякову 27 лет. Он перешел в ЦСКА летом 2018 года из "Уфы". Всего за столичную команду полузащитник провел 281 матч, забил 35 мячей и отдал 45 голевых передач, завоевал два Кубка и Суперкубок России. В нынешнем сезоне на его счету 27 игр и семь голов в составе армейцев. Также в его активе 15 матчей и пять мячей за сборную России.
