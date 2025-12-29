Рейтинг@Mail.ru
Главный тренер "Лацио" перенес операцию
Футбол
 
18:28 29.12.2025
Главный тренер "Лацио" перенес операцию
Главный тренер итальянского "Лацио" Маурицио Сарри перенес операцию из-за аритмии сердца, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главный тренер итальянского "Лацио" Маурицио Сарри перенес операцию из-за аритмии сердца, сообщается на сайте футбольного клуба.
Отмечается, что у 66-летнего Сарри была диагностирована фибрилляция предсердий, в связи с чем ему провели транскатетерную абляцию. Операция прошла успешно, в ближайшие дни он вернется к работе.
Сарри возглавляет "Лацио" с 2021 года, в текущем сезоне клуб под его руководством занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В 2019 году итальянец заявил, что выкуривает около 60 сигарет в день.
Неймар - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Неймар успешно перенес операцию на колене
22 декабря, 22:28
 
