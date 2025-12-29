https://ria.ru/20251229/trener-2065486801.html
Главный тренер "Лацио" перенес операцию
Главный тренер "Лацио" перенес операцию - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Главный тренер "Лацио" перенес операцию
Главный тренер итальянского "Лацио" Маурицио Сарри перенес операцию из-за аритмии сердца, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T18:28:00+03:00
2025-12-29T18:28:00+03:00
2025-12-29T18:40:00+03:00
футбол
спорт
лацио
маурицио сарри
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156065/21/1560652199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_66f272724952e8dd114f3ac269f91806.jpg
https://ria.ru/20251222/nejmar-2063966475.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156065/21/1560652199_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_66d3a2c0ef4668d3c14b696318cabe4d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лацио, маурицио сарри, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Лацио, Маурицио Сарри, Вокруг спорта
Главный тренер "Лацио" перенес операцию
Тренера "Лацио" Сарри прооперировали из-за проблем с сердцем