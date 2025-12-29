Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки

Встреча в Касабланке (Марокко) прошла в воскресенье и завершилась победой сборной Судана со счетом 1:0. Инцидент произошел на 34-й минуте. Голкипер суданцев упал в своей штрафной площади во время атаки у ворот соперника, после чего арбитр остановил игру. Бригада медиков оказала ему первую помощь, после чего он пришел в себя и поднялся на ноги. На 40-й минуте судья возобновил игру. Монгед не был заменен и провел весь остаток матча, сохранив ворота в неприкосновенности.