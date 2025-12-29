https://ria.ru/20251229/sudan-2065260900.html
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
Голкипер сборной Судана Элнил Абузайд Монгед потерял сознание во время матча второго тура Кубка африканских наций по футболу против команды Экваториальной... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T01:53:00+03:00
2025-12-29T01:53:00+03:00
2025-12-29T02:42:00+03:00
футбол
спорт
буркина-фасо
судан
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065265624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bace9dc2725e4dc93bce9eb41563997c.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065222622.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065265624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_278f5b3dc3a6393aa480476ea3d1f959.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, буркина-фасо, судан, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, Буркина-Фасо, Судан, Кубок африканских наций
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
Вратарь сборной Судана Монгед упал в обморок во время матча Кубка Африки
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Голкипер сборной Судана Элнил Абузайд Монгед потерял сознание во время матча второго тура Кубка африканских наций по футболу против команды Экваториальной Гвинеи.
Встреча в Касабланке (Марокко) прошла в воскресенье и завершилась победой сборной Судана со счетом 1:0. Инцидент произошел на 34-й минуте. Голкипер суданцев упал в своей штрафной площади во время атаки у ворот соперника, после чего арбитр остановил игру. Бригада медиков оказала ему первую помощь, после чего он пришел в себя и поднялся на ноги. На 40-й минуте судья возобновил игру. Монгед не был заменен и провел весь остаток матча, сохранив ворота в неприкосновенности.
По информации портала besoccer.com со ссылкой на медицинский штаб сборной Судана, причиной обморока Монгеда стало кратковременное падение артериального давления или уровня глюкозы в крови, без признаков каких-либо серьезных проблем для здоровья.
Сборная Судана одержала первую победу на турнире и с тремя очками занимает третье место в группе E, уступая командам Буркина-Фасо (3) и Алжира (6). Сборная Экваториальной Гвинеи потерпела два поражения и замыкает квартет.
Кубок африканских наций проходит с 21 декабря по 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.