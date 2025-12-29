Рейтинг@Mail.ru
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
Футбол
Футбол
 
01:53 29.12.2025 (обновлено: 02:42 29.12.2025)
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки
Голкипер сборной Судана Элнил Абузайд Монгед потерял сознание во время матча второго тура Кубка африканских наций по футболу против команды Экваториальной... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
футбол
спорт
буркина-фасо
судан
кубок африканских наций
спорт, буркина-фасо, судан, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, Буркина-Фасо, Судан, Кубок африканских наций
Вратарь потерял сознание в матче Кубка Африки

Вратарь сборной Судана Монгед упал в обморок во время матча Кубка Африки

Футболисты сборной Судана на Кубке Африки - 2025
Футболисты сборной Судана на Кубке Африки - 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / DeFodi Images
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Голкипер сборной Судана Элнил Абузайд Монгед потерял сознание во время матча второго тура Кубка африканских наций по футболу против команды Экваториальной Гвинеи.
Встреча в Касабланке (Марокко) прошла в воскресенье и завершилась победой сборной Судана со счетом 1:0. Инцидент произошел на 34-й минуте. Голкипер суданцев упал в своей штрафной площади во время атаки у ворот соперника, после чего арбитр остановил игру. Бригада медиков оказала ему первую помощь, после чего он пришел в себя и поднялся на ноги. На 40-й минуте судья возобновил игру. Монгед не был заменен и провел весь остаток матча, сохранив ворота в неприкосновенности.
По информации портала besoccer.com со ссылкой на медицинский штаб сборной Судана, причиной обморока Монгеда стало кратковременное падение артериального давления или уровня глюкозы в крови, без признаков каких-либо серьезных проблем для здоровья.
Сборная Судана одержала первую победу на турнире и с тремя очками занимает третье место в группе E, уступая командам Буркина-Фасо (3) и Алжира (6). Сборная Экваториальной Гвинеи потерпела два поражения и замыкает квартет.
Кубок африканских наций проходит с 21 декабря по 18 января. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
ФутболСпортБуркина-ФасоСуданКубок африканских наций
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
