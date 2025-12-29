Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
Тренер Коростелева Сорин присутствует на "Тур де Ски" в качестве зрителя
Лыжные гонки
 
11:17 29.12.2025
Тренер Коростелева Сорин присутствует на "Тур де Ски" в качестве зрителя
Тренер Коростелева Сорин присутствует на "Тур де Ски" в качестве зрителя
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что присутствует на многодневке "Тур де Ски" в качестве зрителя, а не тренера лыжника
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
тур де ски
Новости
спорт, савелий коростелев, тур де ски
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Тур де Ски
Тренер Коростелева Сорин присутствует на "Тур де Ски" в качестве зрителя

Тренер лыжной сборной Сорин находится на "Тур де Ски" в качестве зрителя

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что присутствует на многодневке "Тур де Ски" в качестве зрителя, а не тренера лыжника Савелия Коростелева.
"Тур де Ски" проходит в Италии с 28 декабря по 4 января. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Алыпов считает, что Коростелев и Непряева еще проявят себя перед стартом ОИ
28 декабря, 21:36
"Я просто зритель", - цитирует Expressen ответ Сорина на вопрос о его присутствии в Италии.
На замечание журналистов о том, что Сорин является тренером Коростелева, он ответил: "Да, но только за пределами соревновательной зоны. Здесь я просто зритель, так как у меня нет нейтрального статуса, я не получил аккредитацию. Поэтому мне нельзя находится, например, вдоль трассы", - сообщил специалист.
Сорин добавил, что иностранцы положительно реагируют на его присутствие: "Все было хорошо. Никаких проблем вообще. Все здороваются".
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Коростелев не смог пройти квалификацию в спринте на "Тур де Ски"
28 декабря, 15:04
 
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Тур де Ски
 
