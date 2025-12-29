https://ria.ru/20251229/sorin-2065339496.html
Тренер Коростелева Сорин присутствует на "Тур де Ски" в качестве зрителя
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что присутствует на многодневке "Тур де Ски" в качестве зрителя, а не тренера лыжника Савелия Коростелева.
"Тур де Ски" проходит в Италии с 28 декабря по 4 января. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева
и Коростелев.
"Я просто зритель", - цитирует Expressen ответ Сорина на вопрос о его присутствии в Италии.
На замечание журналистов о том, что Сорин является тренером Коростелева, он ответил: "Да, но только за пределами соревновательной зоны. Здесь я просто зритель, так как у меня нет нейтрального статуса, я не получил аккредитацию. Поэтому мне нельзя находится, например, вдоль трассы", - сообщил специалист.
Сорин добавил, что иностранцы положительно реагируют на его присутствие: "Все было хорошо. Никаких проблем вообще. Все здороваются".