ФШР опровергла данные о связи со складом, куда перевезли вещи Долиной
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федерация шахмат России (ФШР) опубликовала опровержение информации о своей связи со складом, куда перевезли вещи выселенной певицы Ларисы Долиной.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной
, привезли на склад в здании ФШР. Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
"В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат России
, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.