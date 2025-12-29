Рейтинг@Mail.ru
ФШР опровергла данные о связи со складом, куда перевезли вещи Долиной
17:28 29.12.2025
ФШР опровергла данные о связи со складом, куда перевезли вещи Долиной
Федерация шахмат России (ФШР) опубликовала опровержение информации о своей связи со складом, куда перевезли вещи выселенной певицы Ларисы Долиной. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
россия, лариса долина, федерация шахмат россии (фшр), московский городской суд, дело о квартире долиной, шахматы
Россия, Лариса Долина, Федерация шахмат России (ФШР), Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Шахматы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федерация шахмат России (ФШР) опубликовала опровержение информации о своей связи со складом, куда перевезли вещи выселенной певицы Ларисы Долиной.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, привезли на склад в здании ФШР. Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
"В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат России, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Валуев сравнил инцидент с бойцом Исмаиловым с делом Долиной
5 декабря, 19:27
 
