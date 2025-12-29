Глава Международной федерации самбо допустил его включение в Паралимпиаду

«

"Мы в FIAS считаем, что 2025 год очень успешно сложился для мирового самбо. Мы смогли восстановить свое участие во Всемирных играх, хотя в последние 30 лет мы в этих соревнованиях не выступали. К тому же мы смогли добиться того, что наш вид спорта получил признание Международного паралимпийского комитета (IPC) по категории спортсменов с нарушением зрения. В отличие от Международного олимпийского комитета (МОК) мы пошли еще дальше, и нам прислали заявку на участие нашего вида спорта в программе Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене. Но для этого нам надо еще выполнить ряд условий, в том числе, например, сохранить гендерное равенство. Провести ряд соревнований и выполнить еще несколько пунктов, с которыми, я надеюсь, мы справимся. И если все будет хорошо, то мы сможем смело сказать, что в 2032 году самбо в категории незрячих спортсменов будет участвовать в Паралимпийских играх", - сказал Шестаков.