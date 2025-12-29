Рейтинг@Mail.ru
Глава Международной федерации самбо допустил его включение в Паралимпиаду
Единоборства
 
16:30 29.12.2025
Глава Международной федерации самбо допустил его включение в Паралимпиаду
Глава Международной федерации самбо допустил его включение в Паралимпиаду
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил РИА Новости, что 2025 год был успешным в плане развития вида спорта, поскольку удалось... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Глава Международной федерации самбо допустил его включение в Паралимпиаду

Шестаков: год был успешным для самбо, возможно участие в Паралимпиаде-2032

© EUGENE ODINOKOVПрезидент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© EUGENE ODINOKOV
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил РИА Новости, что 2025 год был успешным в плане развития вида спорта, поскольку удалось добиться признания Международного паралимпийского комитета (IPC) и открылись перспективы участия в Паралимпиаде 2032 года в Брисбене.
Шестаков возглавляет FIAS с 2009 года.
«
"Мы в FIAS считаем, что 2025 год очень успешно сложился для мирового самбо. Мы смогли восстановить свое участие во Всемирных играх, хотя в последние 30 лет мы в этих соревнованиях не выступали. К тому же мы смогли добиться того, что наш вид спорта получил признание Международного паралимпийского комитета (IPC) по категории спортсменов с нарушением зрения. В отличие от Международного олимпийского комитета (МОК) мы пошли еще дальше, и нам прислали заявку на участие нашего вида спорта в программе Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене. Но для этого нам надо еще выполнить ряд условий, в том числе, например, сохранить гендерное равенство. Провести ряд соревнований и выполнить еще несколько пунктов, с которыми, я надеюсь, мы справимся. И если все будет хорошо, то мы сможем смело сказать, что в 2032 году самбо в категории незрячих спортсменов будет участвовать в Паралимпийских играх", - сказал Шестаков.
"Но это не значит, что мы не работаем в направлении сотрудничества с МОК. Мы отправили заявку на включение самбо в программу Олимпийских игр, указав все наши достижения и возможности. И ждем ответа от МОК, хотя конкуренция среди боевых искусств очень большая. Несмотря на сложное финансовое положение в большинстве стран и тяжелую логистику, нам в этом году удалось провести все крупные соревнования. И чемпионат мира в Киргизии, и молодежное первенство мира в Индонезии, в котором участвовало рекордное количество стран - 34. Значит, самбо будет жить, потому что у него есть хороший резерв спортсменов. Нам также удалось пробиться в программу Африканских игр, и мы участвовали в Центральноамериканских играх. И сейчас мы работаем над тем, чтобы принимать участие в Азиатских играх", - добавил глава FIAS.
Собеседник агентства отметил возросшую популярность самбо.
"И мы по-прежнему видим представителей нашего вида спорта в крупных турнирах по смешанным единоборствам, таких, которые проходят под эгидой UFC. Радует, что в Международную федерацию самбо входит уже более 140 стран. Надеемся, что по законам диалектики количество переходит в качество. А высокий технический уровень наших спортсменов отмечают все специалисты", - подчеркнул Шестаков.
