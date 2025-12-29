Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
10:57 29.12.2025
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что считает лучшим тренером 2025 года Мурада Мусаева, который возглавляет "Краснодар".
Под руководством Мусаева южане весной впервые стали чемпионами страны. После 18 туров текущего первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" с 40 очками находится на первом месте.
"Я по всем моментам считаю лучшим тренером года Мурада Мусаева. Турнирная таблица ведь всегда определяет лучшего. В тройку я бы также включил Андрея Талалаева и Михаила Галактионова. А четвертым я бы назвал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини", - сказал Семин.
Талалаев с дебютантом РПЛ калининградской "Балтикой" (35) идет на пятой строчке турнирной таблицы. Галактионов с московским "Локомотивом" (37) занимает третью позицию, ЦСКА (36) находится на четвертой.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Отобрали крутейшие видео 2025 года! Там не только Овечкин и Сафонов
ФутболСпортМурад МусаевЮрий СеминАндрей ТалалаевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КраснодарПФК ЦСКАБалтика
 
