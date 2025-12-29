https://ria.ru/20251229/semin-2065325034.html
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что считает лучшим тренером 2025 года Мурада Мусаева, который возглавляет... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
