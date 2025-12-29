https://ria.ru/20251229/savosin-2065457385.html
Фигурист Савосин рассказал о самом запоминающемся подарке
Фигурист Роман Савосин в разговоре с РИА Новости назвал самым запоминающимся подарком меховые тапки, которые ему подарил бронзовый призер Олимпийских игр 2022... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T16:32:00+03:00
фигурное катание
роман савосин
марк кондратюк
вокруг спорта
