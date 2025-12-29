Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Савосин рассказал о самом запоминающемся подарке - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
16:32 29.12.2025
Фигурист Савосин рассказал о самом запоминающемся подарке
Фигурист Роман Савосин в разговоре с РИА Новости назвал самым запоминающимся подарком меховые тапки, которые ему подарил бронзовый призер Олимпийских игр 2022... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
фигурное катание
роман савосин
марк кондратюк
вокруг спорта
роман савосин, марк кондратюк, вокруг спорта
Фигурное катание, Роман Савосин, Марк Кондратюк, Вокруг спорта
Фигурист Савосин рассказал о самом запоминающемся подарке

Фигурист Савосин назвал самым запоминающимся подарком тапки от Кондратюка

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Роман Савосин в разговоре с РИА Новости назвал самым запоминающимся подарком меховые тапки, которые ему подарил бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк.
Савосину 26 лет. В этом сезоне фигурист занял четвертое и пятое места на этапах Гран-при России, а также шестнадцатое место на чемпионате страны.
"Самым запоминающимся за последнее время назову подарок на день рождения от Марка Кондратюка. Он подарил мне меховые тапочки, очень удобные, тепленькие. Просто все ребята смеются, что я на соревнованиях всегда хожу в них. Но тапки классные! Нестандартный и очень нужный подарок", - сказал Савосин.
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Разочарований нет". Кондратюк подвел итоги 2025 года
Фигурное катаниеРоман СавосинМарк КондратюкВокруг спорта
 
