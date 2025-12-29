Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил олимпийского чемпиона по борьбе орденом Почета
18:41 29.12.2025
Путин наградил олимпийского чемпиона по борьбе орденом Почета
Путин наградил олимпийского чемпиона по борьбе орденом Почета
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона 1972 года по вольной борьбе в составе сборной СССР Загалава Абдулбекова орденом... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
спорт, владимир путин, борьба
Спорт, Владимир Путин, Единоборства, Борьба
Путин наградил олимпийского чемпиона по борьбе орденом Почета

Путин наградил олимпийского чемпиона по борьбе Абдулбекова орденом Почета

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона 1972 года по вольной борьбе в составе сборной СССР Загалава Абдулбекова орденом Почета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что Абдулбеков награжден за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
В понедельник Абдулбекову исполнилось 80 лет. Помимо победы на Олимпийских играх в Мюнхене, в его активе две золотые (1971, 1973) и бронзовая медаль (1969) чемпионатов мира, а также серебро (1973) и две бронзовые награды (1969, 1975) чемпионатов Европы. Кроме того, Абдулбеков являлся главным тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов. В 2018 году он был введен в Зал славы Объединенного мира борьбы (UWW). С 2002 года занимает должность заместителя председателя дагестанского физкультурно-спортивного общества "Динамо".
Елена Година - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин наградил волейболистку Годину
17 июля, 21:25
 
ЕдиноборстваСпортВладимир ПутинБорьба
 
