Нормы профессиональных лиг будут учитывать в труде атлетов
Нормы профессиональных лиг будут учитывать в труде атлетов - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Нормы профессиональных лиг будут учитывать в труде атлетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами.
владимир путин
россия
спорт
россия
Нормы профессиональных лиг будут учитывать в труде атлетов
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами.
Закон направлен на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта. Документ предоставляет профессиональным спортивным лигам необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров.
Кроме того, закрепляется обязанность работодателя отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях по требованию, предъявленному общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.