Пономарев: обмен Дивеева на Гонду выгоден для ЦСКА
Футбол
 
15:20 29.12.2025
Пономарев: обмен Дивеева на Гонду выгоден для ЦСКА
Пономарев: обмен Дивеева на Гонду выгоден для ЦСКА
Обмен защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду будет выгоден для армейцев, поскольку столичный клуб очень нуждается в... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
https://ria.ru/20251225/davila-2064485939.html
Пономарев: обмен Дивеева на Гонду выгоден для ЦСКА

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Обмен защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду будет выгоден для армейцев, поскольку столичный клуб очень нуждается в забивном форварде, заявил РИА Новости бывший футболист "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее СМИ сообщали, что трансферы 26-летнего россиянина и 24-летнего аргентинца находятся на заключительной стадии подготовки.
"Дивеев играет на четыре с минусом. Верх он нормально снимает, но внизу работает плохо. На опережение он играет мало, стартовой и дистанционной скорости у него нет. Но кто его может заменить? (Джамалутдин) Абдулкадыров какой-то не выдержанный и агрессивный, ему надо играть помягче. Но нам ведь как воздух нужен хороший нападающий. Я думаю, что в обороне мы справимся, а этот нападающий (Гонду) будет у нас при деле. Я думаю, что вариант обмена выгоден для ЦСКА", - сказал Пономарев.
"Зенит" с 39 очками занимает второе место после 18 туров чемпионата страны, уступая "Краснодару" (40). ЦСКА (36) идет на четвертой строчке.
Виктор Давила - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экс-футболист ЦСКА выложил фото в футболке "Зенита"
25 декабря, 01:50
 
Футбол
 
