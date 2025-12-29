Пономарев: обмен Дивеева на Гонду выгоден для ЦСКА

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Обмен защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду будет выгоден для армейцев, поскольку столичный клуб очень нуждается в забивном форварде, заявил РИА Новости бывший футболист "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.