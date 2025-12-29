Пономарев: обмен Дивеева на Гонду выгоден для ЦСКА

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Обмен защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду будет выгоден для армейцев, поскольку столичный клуб очень нуждается в забивном форварде, заявил РИА Новости бывший футболист "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее СМИ сообщали, что трансферы 26-летнего россиянина и 24-летнего аргентинца находятся на заключительной стадии подготовки.
"Дивеев играет на четыре с минусом. Верх он нормально снимает, но внизу работает плохо. На опережение он играет мало, стартовой и дистанционной скорости у него нет. Но кто его может заменить? (Джамалутдин) Абдулкадыров какой-то не выдержанный и агрессивный, ему надо играть помягче. Но нам ведь как воздух нужен хороший нападающий. Я думаю, что в обороне мы справимся, а этот нападающий (Гонду) будет у нас при деле. Я думаю, что вариант обмена выгоден для ЦСКА", - сказал Пономарев.
"Зенит" с 39 очками занимает второе место после 18 туров чемпионата страны, уступая "Краснодару" (40). ЦСКА (36) идет на четвертой строчке.
